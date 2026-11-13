タワマンに住むと、日常のさまざまな文脈に「タワマンマウント」を入れたくなるのかもしれません。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、旅行先でのタワマン住みの友人のマウントに関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「タワマン住みの友人が、旅行先でとったマウント」

タワマンに住む友人と旅行に来た主人公。ホテルに着いた2人に、フロントのスタッフが、代表者ひとりが用紙に記入するよう案内します。そこで、友人のある行動にドン引きしてしまうことに。

さて、タワマン住みの友人がとってきたマウントとは?

① 建物名を読み上げながら記入した

② 「建物名が長いから」と記入を頼んできた

③ 部屋番号に「高層階」と書き添えた

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✅そんなところで"タワマンマウント"がとれるのか……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

タワマンの名前も、住まいへの愛着のひとつ?

タワマンには、いくつもの言葉を組み合わせた長い名前がついているイメージがありますよね。普段はあまり意識しない「建物名の長さ」も、住んでいる人にとっては、自分の住まいらしさを感じるアイデンティティのひとつなのかもしれません。

▶なお、今回の答えは② 「建物名が長いから」と記入を頼んでき でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!