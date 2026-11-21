オリックスにドラフト5位指名され仮契約した野村亮輔投手（佛教大）が、母校の先輩で沢村賞に輝いた大野雄大投手を目指している。

「偉大な先輩である大野雄大選手のような、偉大な結果を求めて大野選手を超えるような勢いのある選手になりたいと思っています」。京都市内のホテルで行われた仮契約の後、野村が声を弾ませた。

野村は滋賀県長浜市生まれ。綾羽高から佛教大に進み、京滋大学リーグで通算11勝2敗。177㎝、82㎏から最速152kmのストレートを投げ込む。綾羽高で本格的に取り組んだウエートトレーニングで、背筋力は340キロを誇る。「肩や肘の疲労をあまり重く感じたことがない」とケガとは無縁といい、「先発を任されるなら長いイニングを抑える、リリーフや中継ぎならしっかりと無失点でチームに流れを持ってくるピッチングがしたいと思います」と意気込む。

故障知らずの原点は、中学時代に自らに課した練習だという。ランニングは自宅周囲を10キロ以上。台風の影響で豪雨になったりゲリラ豪雨に見舞われたりしても、毎日、欠かさなかったという。「土台が大事だと思うので、土台作りにずっと走っていました。継続って大事だと思います。一日欠かしたら（コンディションが）全く変わってきますから、毎日続けるということを大事にしていました」と野村。

湖北ボーイズ時代、1年後輩に今季、12勝（1敗）を挙げたソフトバンク・前田悠伍投手がいた。「自分は全然、活躍していませんでした。自分よりすごい選手は人の2倍は練習しているでしょうから、すごい選手よりも練習しないと上にいけないと思うので練習はしていました」。名前は挙げなかったが、前田を意識することで自らを高めていたのだろう。高校進学後も、練習に対する姿勢は変わらなかった。

綾羽高の千代（ちしろ）純平監督は「とにかく練習に対し前向きでした。コロナ禍で練習できない時期が過ぎて『これから投げ込み、走り込みを復活するぞ』と言ったんです。ええっ、ていう選手の中で野村は『これまでそこまでやったことがないけど、球速が速くなるかもしれないのでやってみたい』と言って取り組んでいました」と振り返る。野村は連日100球から150球の投げ込みや走り込みに、嬉々として取り組んでいたという。

プロで前田と同じ土俵に立てることになった今、野村が目指すのは大野だ。大野は京都外大西高、佛教大から2010年ドラフト1位で中日に入団した。2019、20年に最優秀防御率、20年に最多奪三振のタイトルを獲得、同年に沢村賞に輝いた左腕。23年にひじの手術を受けた後、25年には11勝を挙げカムバック賞を受賞した。11勝の20年は登板20試合のうち、10完投、6完封と鉄腕ぶりを発揮。野村が色紙に「鉄腕」と記し目標とするのは、38歳でも第一線で活躍する大野への強い憧れからだ。

「アピールポイントは、気持ちの強さや熱い心です。チームの日本一のためにどんどん全力で腕を振っていきたい」。ブレない心に強い体。熱いハートでチームに新しい風を吹き込みたい。

取材・文＝北野正樹