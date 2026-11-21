「育成で始まった1年で結果を残さないといけないところで、自分自身気合い入れて入ったシーズンですし、だんだんとバッティングの方でも結果が出てきて、守備の方でも今までよりかは安定して守れたと思うので、いい1年ではあったかなと思います」

ロッテの金田優太は4年目の今季、大きな離脱することなくファームで62試合に出場して、打率.262、3本塁打、15打点、OPS.741の成績を残した。

金田は昨年7月に『右手関節鏡視下TFCC修復術および右尺側手根伸筋腱制動術』を受け、同年の12月後半から本格的に制限なく動き出した。

「毎年大きな部分は変わらないですけど、しっかり走り込んで体力をつけて、バットもたくさん振りましたし、守備も数を受けました。偉大な先輩の自主トレに参加させていただいたので、学ぶ感じでした」と、シーズンオフは楽天・鈴木大地の自主トレに参加。

「ランニングメニュー、ほとんど同じメニューをやりますけど、体力もすごくありますし、朝から夜まで宿舎でもバットを振るので、体力がすごいなというのを一番感じました。その中で細かい技術もこだわってやっていたので、バッティングも守備も走塁も走り方、アップの仕方、日々のルーティンを勉強させてもらいました」と、8年間プレーしたロッテ時代、5度全試合に出場するなど体が強い鈴木大地から多くのことを吸収。

「食事も頑張ってとるようにしていますし、12月は重りを持ってウエイトをやっていました。大地さんの自主トレでは、おもりをガンガン持つウエイトはしないんですけど、それでも筋肉量は落ちなかったです。ようやく少しは良い体になってきたかなと思います」と、上半身をはじめとした体全体が大きくなった。

「支配下に戻るのはもちろんですし、バットで結果を残すのを一番に考えてやっていきたいです」と、4年目の今季に挑んだ。

開幕してからはスコアボードに“H”ランプをなかなか灯せず、4月終了時点で8試合に出場して、打率.154と思うように結果を残せなかった。5月に入ってから調子を上げてきた。

同月6日の楽天二軍戦で2－2の9回二死一、二塁の第1打席、江原雅裕が投じた初球のストレートをセカンド強襲の適時内野安打となるサヨナラ打を放てば、同月9日の巨人二軍戦、3－4の9回無死走者なしの第1打席、バルドナードが3ボール2ストライクから投じた6球目の151キロストレートをセンター前に弾き返した安打は素晴らしかった。

「あの日がきっかけにもなりましたし、体の使い方もその日から教えてもらって、いい感じでした」

同月14日のヤクルト戦、15－0の6回無死走者なしの第4打席、沼田翔平が1ボールから投じた2球目の130キロフォークを右中間へプロ初本塁打を放つなど、月間打率は.300をマーク。

6月も14日の日本ハム二軍戦、5－1の9回二死走者なしの第4打席、齋藤友貴哉が1ボール2ストライクから投じた外角のツーシームをレフト前に運ぶ安打、21日のハヤテ戦で0－1の6回二死二塁の第3打席、野里慶士郎が1ストライクから投じた外角のストレートを逆らわずに三塁線を破る適時打などが素晴らしく、6月は出場機会を増やし、月間打率も.357と打ちまくった。

7月に入ってからも1日のオイシックス戦、1－0の3回一死走者なしの第2打席、井口和朋が3ボール1ストライクから投じた5球目の外角ストレートを右中間を破る二塁打が良かった。

オイシックス戦で打った右中間を破る二塁打について金田は、「今シーズン入ってから福浦さん、堀さん、（細谷）圭さんとかいろんなコーチと、まずは左中間に入っていくというのと、左手の使い方を教えてもらって、あれも引っ掛けた右中間じゃなくてしっかり左手で押せた右中間だったと思うので、意識してたことが結果に出たのかなと思います」と振り返った。

前半戦を終えて、「バットで結果を残すことを目標にして今シーズン入ったので、そこは良かったと思いますし、結果が出てきてからゲームにも使っていただけるようになって、打ったり打ったなかったりですけど、今まで3年間に比べても感じは一番良いです。最近は打てなかったりというのもありますけど、そういう時にバント、四球を選ぶこともそれなりにできていると思います。物足りなさはありますけど、なんとか頑張ってやっている感じです」と確かな手応えを掴んだ。

オールスター明けは“ストレート”を弾き返した。8月2日のヤクルト二軍戦、6－9の7回二死一、二塁の第4打席、山崎太陽が1ボールから投じた2球目の外角149キロストレートをライトスタンドにライナー性の本塁打を放てば、8月6日の中日二軍戦、1－1の8回二死一塁の第4打席、「2ボールでしたし、サインも打てだった。積極的に狙っている球がきたらいこうと思った結果なので、スイングもしっかりできましたし、いいところで捉えられたので、いい結果になったんじゃないかなと思います」と、メヒアが2ボールから投じた3球目の147キロストレートをライトスタンド中段の本塁打。

8月16日の楽天二軍戦、0－9の9回二死走者なしの第1打席、「最近バッティングコーチの方とかに、その試合の1球目、その打席の1球目とか、練習から意識していこうと言われていて、あの試合は途中出場で1打席目の初球だったので、意識していましたし集中もしていました。まっすぐを狙っていたので、一発で弾き返せて良かったかなと思います」と、田中千晴が投じた初球の外角152キロストレートを右中間に破る二塁打を放った。

金田はストレートの対応について「状況とかカウントとか相手ピッチャーによって変化球を狙うか、まっすぐを狙うか、変わってきますけど、基本的にはまっすぐで入っていくようにやっています。まっすぐ入っていった中で変化球を打ったり、この前のヤクルト戦のライト前とかまっすぐで入ってフォークが打てたりとか、基本はまっすぐだと思うので、まっすぐで入っているのでまっすぐが打てているのかなと思います」と説明する。

7月26日に取材した際、“左手の使い方”について口にしていたが、左手で押し込んで打てているのだろうかーー。

「（8月）16日の楽天二軍戦もバンテリンでのホームランも、ドライブがかかったというか、一塁ファウルゾーンに切れていくような回転の打球ではなかったので、できていると思います。練習からは逆方向から入っているので、まだ今のところはうまくいっているのかなと思います」

8月は17試合に出場して、月間打率.333、2本塁打、8打点と存在感を示した。9月に入ると、スタメン出場の機会が減少し、守備から途中出場した1打席と打席機会が限られ、月間打率.133と低迷。それでも9月、スタメン出場した2試合はいずれも安打を放った。

シーズンの打率は.262だったが、スタメン出場した時の打率は.280と上昇。四球での出塁も多く、スタメン出場した32試合中、出塁がなかった試合は僅かに6試合しかなかった。

“左手の使い方”、“左手の押し込み”について契約更改後の記者会見の取材で質問すると、「その練習は毎日継続してやっていましたし、違う部分も色々改善するところがあったので、監督、コーチとコミュニケーションを取りながらやっていきました」と明かした。

「支配下を早い段階で登録していただくような成績を残すのが一番ですし、自分はバッティングで勝負していくタイプだと思うんですけど、走攻守で勝負していかないといけない選手。オフから全方向成長できるようにやっていきたいと思います」。来季は高卒5年目で、大卒の同学年がプロ入りしてくるシーズン。早い段階でアピールし、支配下に返り咲きたい。

取材・文＝岩下雄太