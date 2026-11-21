シーズン途中にソフトバンクに加わった山本祐大は、チームに欠かせない存在になった。

山本はDeNAで正捕手を務めていたが、シーズン途中にトレードで加入。セ・リーグからパ・リーグ球団への移籍にも、しっかりと対応し、バッティングでは55試合に出場して、打率.267、6本塁打、41打点。守っても、投手陣を引っ張った。

古巣・DeNAとの日本シリーズでも攻守に躍動し、日本一の立役者になった。開幕からソフトバンクのユニホームでプレーする来季、シーズン通してどんな活躍を見せるか非常に楽しみだ。