







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースについて、今オフは大型トレードではなく、内野の層と柔軟性を高める補強に動くかもしれない。それにより、トミー・エドマン内野手やアレックス・フリーランド内野手の立場にも影響が出る可能性がある。米メディア『ドジャース・ウェイ』のステフェン・パレロ記者が11月17日（日本時間18日）に言及した。



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ドジャースはミゲル・ロハス内野手が現役を引退し、さらにキケ・ヘルナンデス内野手もフリーエージェント（FA）となったことで、内野の層が薄くなる可能性がある。



そこで浮上したのが、アトランタ・ブレーブスのマウリシオ・デュボン内野手とボストン・レッドソックスのアイザイア・カイナーファレファ内野手の獲得だ。両選手とも複数ポジションを守れるユーティリティー選手であり、獲得できれば起用の幅が広がる。



しかし、もし新たなユーティリティー選手が加わった場合、エドマンとフリーランドの出番が少なくなるかもしれない。その場合、いずれかをトレード要員として考える可能性もある。



注目の集まるドジャースの動向について、パレロ氏は「デュボンとカイナーファレファへの関心は、エドマンとフリーランドのドジャースでのキャリアの終わりを意味するかもしれない」と言及した。



今季はミルウォーキー・ブルワーズにリーグ優勝決定シリーズで4連敗を喫してシーズンが終わったドジャース。来季は再びワールドシリーズ制覇を果たすために、非常な決断を下すことになるかもしれない。











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