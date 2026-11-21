







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツは20日、坂本勇人内野手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



坂本は光星学院高を経て、2006年高校生ドラフト1巡目で巨人に入団。2008年に全144試合へ出場して遊撃の定位置をつかむと、2016年には打率.344で自身初の首位打者に輝いた。



2019年には143試合に出場し、打率.312、自己最多となる40本塁打、94打点を記録。長年にわたって巨人の中心選手として活躍し、2020年には通算2000安打を達成した。



プロ20年目の今季は67試合に出場し、154打数27安打、打率.175、5本塁打、19打点。5月13日の広島戦では、史上48人目となる通算300本塁打を達成した。



また、通算安打数を2474本まで伸ばし、長嶋茂雄氏の2471安打を上回って歴代9位に浮上。通算2500安打まで残り26本としている。



今季は打撃面で苦しんだものの、球界を代表する数々の記録を積み重ねてきた坂本。来季は節目となる2500安打達成にも期待がかかる。

















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