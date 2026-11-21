







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、ナ・リーグ指名打者（DH）部門のシルバースラッガー賞を逃した。カイル・シュワーバー外野手が受賞したものの、大谷は本塁打と打点以外の多くの指標で上回っており、受賞していても不思議ではなかったとの見方が出ている。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が11月17日（日本時間18日）に言及した。



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大谷はこれまでロサンゼルス・エンゼルス時代の2021年、2023年、ドジャース移籍後の2024年、2025年にシルバースラッガー賞を受賞しており、今回は自身5度目の受賞がかかっていた。



しかし、DH部門ではシュワーバーに敗れた。また、三塁手部門ではマックス・マンシー内野手がアレックス・ブレグマン内野手に敗れ、ドジャースは2021年以来初めてシルバースラッガー賞の受賞者なしに終わった。



大谷は今季、本塁打30、打点81を記録した一方、シュワーバーは本塁打45、打点97と長打力と打点で大きく上回った。ただし、大谷は打率、出塁率、長打率、wRC+など幅広い項目でシュワーバーを上回っていた。



両選手が受賞を逃したことについて、エスピナル氏は「本塁打15と打点16の差は、受賞が不当だったとは言えないかもしれないが、大谷が受賞すべきだという主張も成り立つ」とし、続けて「マンシーを推す声は、大谷を推す声よりも確かに説得力がある。ブレグマンではなくマンシーが受賞すべきだったという主張は成り立つ」と言及した。



今季は二刀流として好スタートを切ったものの、度重なる故障で打撃無冠に終わった大谷。チーム全体でもタイトル獲得に至らず、来季こそはワールドシリーズ制覇とともに、打撃タイトルでもドジャースの名を連ねてほしい。











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