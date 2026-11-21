







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、リリーフ右腕のアレックス・ベシア投手がFAになっている。今季キャリアハイの72登板とフル回転した同選手は複数球団から狙われているが、メリットばかりというわけではないようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。



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現在30歳のベシアは、ドジャース1年目の2021年から今季まで6年連続で40登板以上を記録。ブルペンの中心的存在として大きな存在感を放っており、今オフは複数球団が獲得に動いているとされている。



同メディアは「ESPNのジェフ・パッサン記者はベシアが3年契約を希望しており、その条件で契約を結べる可能性があると報じた。この報道に先立ち、先週にはMLB全30球団の半数以上が接触していたことが明らかになっていた」、「早い段階から多くの球団が関心を寄せていることで、彼は3年目までの契約が保証される条件を求められる状況にある」と争奪戦の現状に言及。



その一方で、「複数年契約を結ぶにあたって、各球団が慎重に検討すべき要素もある。MLBトレードルーマーズのアンソニー・フランコ記者が木曜日に指摘したように、今季の彼は与四球率が13.5％に達し、直球の平均球速も過去2シーズン低下している。それでも彼は空振りを奪い、失点を抑える能力を維持しているが、長期契約を提示するとなれば、各球団は長所と懸念材料を踏まえ、パフォーマンスを維持できるか見極める必要がある」と指摘している。











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