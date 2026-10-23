朝しっかりヘアセットしたはずなのに、気づけば前髪がうねったり、髪が広がったり……。あれこれ手を尽くしているのに、思い通りのヘアスタイルをキープできず、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

実はそのうねり、もともとの髪質や季節による湿気だけが原因ではないのかもしれません。

そこで今回は、髪のうねりや広がり※1に悩む20代と40代の女性2名と、毛髪診断士による座談会を実施！うねりの原因から日々の対策、おすすめのヘアケア方法まで、プロに教えてもらいました。

※1 ダメージによる

【参加者プロフィール】 Sさん(20代後半)

営業職。毛が太く、量も多い。ダメージのせいか、広がり・うねりやすいのが悩み。縮毛矯正やカラーによるダメージも気になっている。 Kさん(40代前半)

制作職。最近は、年齢による髪の変化に悩んでいる。特に、ダメージやパサつき、うねり、まとまりにくさに悩んでいる。 毛髪診断士 齊藤あきさん

「美しさは健康から」をモットーに、髪トラブルを根本から解決していく内外美容を提唱する美髪作りのスペシャリスト。5万人以上の方の悩み相談に対応するほか、セミナー講師や雑誌の監修、TV出演など多方面で活躍中。

朝セットしたのに夕方には台無し……。「うねり髪」のリアルな悩みとは？

齊藤さん

まずは、普段感じている髪のお悩みを教えてください。

Sさん

毛が太くて量も多い髪質です。ダメージでうねりや広がりが出やすいのが悩みです。小学4年生の頃から縮毛矯正をかけていて、ずっとコンプレックスを感じていました。今でも年に2回は縮毛矯正を続けているうえに、2か月に1回ほどカラーもしているので、ダメージも気になるところです……。

Kさん

私は、年齢とともに髪の悩みが変化してきたと感じています。今一番気になっているのは、パサつきによる広がりです。30代後半からは白髪隠しも兼ねてハイライトを入れているので、ブリーチによるダメージで髪がごわつきやすくなりました。

週末は子どもの野球に付き添って屋外で過ごすことが多いので、日光によるダメージも心配ですね……。

Sさん

朝に時間をかけてセットしても、その状態が一日続かないのも悩みです。会社に着く頃には髪全体が広がって、朝とはまるで違う髪型になってしまうことも……。

根元から崩れてくる感じで、特に前髪や顔周りのうねりが気になりますね。夜に予定がある日は、「どうしよう？」と思いながら一日を過ごしています。

Kさん

わかる！朝、「うまくセットできた！」と思っても、夕方までキープできずにがっかり……。鏡を見るたびに崩れが気になります。外出が続くと毎日のセットも面倒になり、結局“ひとつに結ぶ”が解決策になっていますね。

齊藤さん

朝セットしたのに、ダメージによるうねりや広がりが復活してしまう、いわゆる「うねり戻り」ですね。ヘアケアのお悩みはありますか？

Sさん

年々、髪が乾燥しやすくなっている気がして、トリートメントなどのセルフケアをしていても、追いつかないくらいパサつきを感じます。

毎日ケアを続けていても、思うような変化が感じられないですね……。

Kさん

何を選べばいいのかわからないのが、一番の悩みかもしれません。口コミで評判が良さそうなものをなんとなく試しているものの、自分の髪に合っているのかはよくわからなくて……。

週に1〜2回はトリートメントをしたり、髪を乾かす前にヘアオイルをなじませたりしていますが、なかなか理想のまとまり感には近づけていません。

うねり戻りの原因は湿度だけじゃない？毛髪診断士が解説

Kさん

うねり戻りしてしまうのは、ヘアケアの方法が良くないからなのでしょうか？

齊藤さん

もちろん日々のヘアケアも影響しますが、それだけではありません。うねり戻りの背景には、ドライヤーやアイロンなどの熱、ゴシゴシと擦るタオルドライによる摩擦、カラーなど、さまざまなダメージの蓄積があります。

また、Kさんがおっしゃっていたように、日々浴びる日光のダメージも知らず知らずのうちに蓄積し、うねり戻りの原因になることがあります。

Sさん

日光って、肌だけじゃなく髪にも影響するんですね！

齊藤さん

髪のダメージは貯金箱のようなもので、日々少しずつ蓄積されていきます。髪は1か月で約1㎝伸びるといわれており、例えば、30㎝の髪であれば、毛先には30か月、つまり約2年半分のダメージが蓄積していることになります。

ダメージを受けた髪はキューティクルが傷み、髪内部から水分と油分が抜けてしまいます。そのバランスが乱れることで、うねりが出やすくなるんですよ。

Sさん

2年半！これまで髪の日光対策をほとんどしてこなかったので、ちょっと怖くなりました……(苦笑)

齊藤さん

また、湿度の影響も大きいですね。雨の日はもちろんですが、人混みや満員電車の熱気、料理中の湯気など、日常生活の中にも湿度が高くなる場面はたくさんあります。人の呼気にも水分が含まれているので、うねりや広がりにつながることがあります。

Kさん

呼気も影響するんですね……。夜寝る前はまとまっているのに、朝起きると髪が広がってしまうのも湿度の影響でしょうか？

齊藤さん

はい。就寝中のご自身の呼気や寝汗、寝室内の湿度が関係しています。このように、日光などによるダメージの蓄積に湿気が重なることで、うねり戻りが起こりやすくなるのです。

Kさん

うねり戻りを防ぐには、どうすればいいのでしょうか？

齊藤さん

こまめな保湿ケアを続けることが大切です。髪内部の水分と油分のバランスを整え、うるおいを保つことで、まとまりのある状態を目指せます。

お二人ともカラーによるダメージがあるので、浸透性の高いヘアケアアイテムを取り入れるのがおすすめです。特にヘアミルクは水分と油分をバランスよく補えるため、タオルドライ後に毛先を中心になじませてみてください。継続してケアすることで、髪がやわらかくしっとりまとまりやすくなります。

日中のうねり戻りに着目！

ロート製薬の「ギュット コルセットヘアミルク」

ここまでの話から見えてきたのは、うねり戻り対策には日々の保湿ケアが大切だということ。そこで注目したいのが、ロート製薬の「ギュット コルセットヘアミルク」です。

日中の“うねり戻り”に着目して開発されたというこのアイテム。どのような特徴があるのでしょうか。うねりケアの観点から、齊藤さんに教えていただきました。

齊藤さん

特徴のひとつが、補修成分として配合されているヒアルロン酸カリウムです。ヒアルロン酸と聞くと、スキンケアに使われる成分というイメージが強いかもしれませんが、「ギュット コルセットヘアミルク」では髪の水分バランスに着目して配合されています。髪の内部まで浸透し、日光や湿度、熱などの影響でダメージを受けた髪を保湿・補修してくれます。

Kさん

まさに、先ほどおっしゃっていた“髪内部のうるおい”を補ってくれるのですね！

齊藤さん

またPVPという補修成分が髪表面をコーティングすることで、これ1本で内側と外側の両面からケアができ、まとまりのある髪へと導きます。

ほかにも、13種類の美容液成分※2を配合。髪を芯から保湿し、気になるパサつきや広がりにアプローチします。

※2 加水分解ケラチン(羊毛)、ベタイン、PCA-Na、乳酸Na、PCA、セリン、アラニン、グリシン、グルタミン酸、リシンHCl、トレオニン、アルギニン、プロリン

Sさん

13種類も！すごい！

齊藤さん

さらに、グルコノラクトン、γ-ドコサラクトンといった成分が含まれているのも特徴です。

これらはヒートプロテクト成分と呼ばれ、ドライヤーやアイロンなどの熱から髪を守り、補修してくれます。

Kさん

うねりや広がりだけじゃなく、傷みやパサつきも気になっていたのでダメージケアもできるのはありがたいですね！

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実際に使ってみた結果は……？体験者のビフォー・アフターも大公開！

座談会終了後、髪のお悩みを語ってくれた二人に「ギュット コルセットヘアミルク」を体験してもらいました！

Kさん

髪がすとんと落ち着いて、まとまりやすくなった感じがして驚きました！洗い上がりの手触りが今までと全然違って、ドライヤーで乾かした後も広がりにくかったです。翌朝もセットしやすく、まとまり感が続いていると感じました。

グリーンティー＆ペアの香りも心地よく、リラックスできます。ほのかに香る程度なので、香水をつけるときも邪魔になりません。

Sさん

ドライヤー後のまとまりがとても良く、スタイリングがラクになったと感じました。テクスチャーもサラッとしていてベタつかないので、使いやすいです。髪の扱いやすさに変化を感じたので、これからも続けてみたいと思います！

実は人知れず、うねり髪に悩んでいたマイナビニューススタッフ。座談会に立ち会ったことをきっかけに「ギュット コルセットヘアミルク」に興味が湧いたよう。せっかくなので、1週間お試し体験してみました。そのビフォー・アフターがこちら！

毛先の広がりやパサつきが落ち着き、まとまりのある印象に。特に気になっていた根元のうねりも落ち着き、全体的に扱いやすい髪へと変化しました！

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さらにしっかりケアしたいなら！「ギュット コルセットヘアマスク」

年齢とともにあらわれたダメージやうねりが特に気になる人には、同シリーズの「ギュット コルセットヘアマスク」との合わせ使いもおすすめです。

座談会参加者からも、「セットで使うことで、髪のまとまりやなめらかさの変化をより実感できた」という声が寄せられました。

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今回の座談会を通して見えてきたのは、うねり戻りには湿度だけでなく、日光や熱、カラーなどによるダメージの蓄積も関係しているということ。だからこそ大切なのが、毎日の保湿ケアです。髪内部のうるおいを保ち、ダメージをため込まないことが、まとまりのある髪への近道です。

うねりや広がり、パサつきに悩んでいる人は、毎日のヘアケアを見直してみるのもひとつの方法。「ギュット コルセットヘアミルク」を取り入れて、自分らしいまとまり髪を目指してみてはいかがでしょうか。

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[PR]提供：ロート製薬