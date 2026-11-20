ロッテの高野脩汰は大学の後輩でロッテのドラフト1位・米沢友翔（関西大）をサポートすると誓った。

高野はドラフト当日に「おめでとうみたいな話をして、向こうもよろしくお願いしますみたいな会話はありました」と米沢とのやりとりがあったことを明かす。

高野が大学時代にアルバイトしていた“焼肉屋”で米沢もアルバイトをしていたという。「カープの森翔平さん、野球部がお世話になっている焼肉屋があって、プロに行くためにはみたいな…自分では思っている。そこでの後輩というのもあって、米沢が大学生の時からちょっとだけ顔を合わせたことがあった」とのこと。

「すごい可愛い後輩だと思いますし、プロに入って最初何もわからないと思うので、僕もそうでしたけど、そういう時に頼ってくれるような先輩というか、歳は離れていますけど、なんかあったら高野さんに聞こうという感じの聞きやすい先輩になれたらいいです」と先輩らしく後輩の力になることを宣言。

ちなみに高野は「僕とオーナーの2人体制でバイトが毎年4、5人いて、大体4年生が採用されて、1年で辞めていく感じのシステムなんですけど、店主がお肉を切ったり色々準備している間、僕がオーダーを取って、皿洗ったり、配膳したりみたいな店主がやること以外をやっていました。僕でもできる感じでした」と、アルバイト時代のエピソードも披露した。