ロッテは20日、同日に益田直也投手がロッテ本社を訪問したことを発表した。

当日は、株式会社ロッテ 中島 英樹 代表取締役社長執行役員より、プロ通算250セーブ達成を記念したビックリマンの書き下ろしイラストが益田投手へ贈呈された。また、贈呈後にはロッテ本社の社員との交流会が設けられ、質問コーナーや記念撮影を行った。贈呈されたイラストは、益田投手をビックリマンならではのタッチで描いた特別なデザイン。「250 SAVES」の文字があしらわれ、益田投手の偉業を称える記念イラストとなっている。

▼ 株式会社ロッテ 中島 英樹 代表取締役社長執行役員 コメント

「益田投手、プロ通算250セーブ達成、誠におめでとうございます。長年にわたり第一線で活躍を続け、球界にその名を刻む偉業を成し遂げられたことを、大変うれしく、誇りに思います。今回、ビックリマンを通じて、この素晴らしい記録を記念する機会を設けることができ、大変光栄です。これからも益田投手のさらなる活躍と、千葉ロッテマリーンズの飛躍を応援しています」

▼ 益田直也投手 コメント

「このような素敵なイラストを作っていただき、ありがとうございます。まさか僕をビックリマンのキャラクターにしていただけるなんて驚きました。まさにビックリ！(笑)。自分の記録をこうした形で残していただけることをうれしく思います。チームの優勝はもちろん、個人としては通算1,000試合登板を目指して頑張りたいと思います！」