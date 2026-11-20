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読売ジャイアンツは20日、則本昂大投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



則本投手は滋賀の八幡商高から三重中京大を経て、2012年ドラフト2位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団した35歳の右腕。1年目の2013年に15勝を挙げ、パ・リーグの最優秀新人に選ばれた。



2014年から5年連続で最多奪三振に輝いた。2024年からは抑えを務め、同年は32セーブを挙げて最多セーブを獲得した。



昨オフに海外FA権を行使し、3年契約で巨人へ移籍。巨人1年目の今季は開幕から先発ローテーションに入り、6月2日のオリックス・バファローズ戦で移籍後初勝利を挙げた。



6月9日には古巣・楽天との一戦で6回1/3を2失点に抑え、白星をつかんだ。



8月下旬からは中継ぎに回った。今季は18試合に登板し、うち10試合で先発。3勝4敗1ホールド、防御率4.72だった。



通算では391試合で123勝103敗48セーブ、1847奪三振を記録している。



来季は3年契約の2年目。チームの優勝に向け、どの役割で結果を残せるかが焦点となる。

















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【了】