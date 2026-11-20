「契約を終えて、プロの世界で活躍するんだ！という気持ちがさらに強くなりました。チームで必要とされる選手になっていきたいです」

ロッテのドラフト4位・黒田義信（東日本国際大）は、プロの世界で活躍することを誓った。

黒田は“走攻守”三拍子揃った外野手。打撃は映像を見ると広角に打っている印象を受ける。黒田本人も「一番はバッティングというところで、どういう球でもコンタクトできる。広角に打つことができることに関しては売りにしています」と話す。

二塁打や三塁打を打つタイプなのか、それとも本塁打を打つタイプの選手なのかーー。

「自分の中ではあまりホームランというのは数は多くないんですけど、二塁打だったり、長打といっても二塁打、三塁打が自分の売りです」

ちなみに大学時代の映像を見ると、応援歌が福浦和也二軍監督の現役時代の応援歌が黒田の打席中に使われていた。大学時代、なぜ福浦二軍監督の応援歌だったのか訊くと、「応援歌が好きで使わせていただいていました」と教えてくれた。

◆ 熾烈な外野手争い

外野手は西川史礁、藤原恭大がレギュラー格で、同じ右投げ左打ちの髙部瑛斗、長打が魅力の井上広大と山本大斗、今季は悔しいシーズンになったがベテランの岡大海、左投手に無類の強さを誇る石川慎吾、“足のスペシャリスト”和田康士朗、さらにはレフトとファーストの両方を守れる山口航輝などがいる。

入団してからは熾烈な競争が待っている。「すごい先輩方がいると思うんですけど、自分ができることを十分発揮してレギュラーのポジションを必死に取れるように頑張りたいと思います」と意気込んだ。

外野の守備について「自分的にはどこでも任せられた場所を守るプレースタイルです」とレフト、センター、ライト、どこのポジションでもしっかりと守るつもりだ。

ロッテのドラフト4位といえば、今季通算250セーブを達成し名球会入りを果たした益田直也、今季最多セーブのタイトルを獲得した横山陸人、今季千葉移転後シーズン最多本塁打となる38本塁打を放った山口がいる。黒田も彼らのようにチームの中心選手として活躍ができるか注目だ。

▼ 黒田義信

生年月日：2004年5月26日

出身：長崎

守備位置：外野手

投 / 打：右 / 左

身長 / 体重：180センチ / 82キロ

経歴：九州国際大付高－東日本国際大

取材・文＝岩下雄太