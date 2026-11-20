16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に今季限りで現役引退した西武の栗山巧氏が出演した。

近年は3割打者が減少し、今季はセ・リーグが首位打者の佐藤輝明（阪神）のみで、パ・リーグはレイエス（日本ハム）、近藤健介（ソフトバンク）、柳田悠岐（ソフトバンク）、牧原大成（ソフトバンク）の4人とセパ合わせて3割打者はわずかに5人だった。

番組に出演した高木豊氏が「いろんなピッチャーと対戦。入団当初と今では圧倒的に3割バッターが少ない原因って何かある？」」と質問すると、栗山氏は「投げてくる先発も抑えもそうですけど、みんな背が高い。大きいピッチャーが投げている印象がありますね」と指摘した。

高木氏が「球の力だけじゃなくて、角度が加わったということ？」と聞くと、栗山氏は「そうですね。投げ下ろすところの角度がつくので、高低の勝負すごくが多くなってくる。打者としては打ちづらいかなと」と話した。

さらに高木氏が「入団当初から今のピッチャーが来られたら、苦しかった？」と振ると、栗山氏は「苦しかったかもしれないです」と回答。高木氏が「速いボールには強かったでしょう？」と投げかけると、栗山氏は「高めと膝下の変化をつけられると苦労したかもしれないですね」と話していた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』