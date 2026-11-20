ロッテの契約更改交渉が20日に行われ、契約更改交渉後に選手たちは来季の意気込みについて口にした。

＜投手＞

八木彬

「今年はどこでもと言う感じだったので、中継ぎなのでセットアッパーを目指してやっていきたい。数字的にはキャリアハイの46試合だったですけど、50試合できるようにやっていきたいと思います。頑張っていきたいです」

高野脩汰

「どっちがやりたいというのはなくて、一軍の舞台で投げるのがいちばんの目標。チーム状況とかもありますし、自分はどっちでもできる。どっちでもあてはめてもらえる選手でいることが目標でもあって特徴でもある。手薄になったところに当てはめてもらうのもそうですし、監督の采配、考えにいちばんに当てはめる選手に今後もなっていきたいです」

坂本光士郎

「毎年言っているんですけど、50試合投げたい。勝ちパターンで投げることが毎年の目標ではあるので、そこを目指してやっていきます」

小野郁

「チームがリーグ優勝、日本一できるように。チームの力になれるように頑張っていきたいと思います」

澤田圭佑

「（目標は）特にはないので、目の前の1球にどれだけ全力でやるかというのを頑張ります」

秋山正雲

「支配下に7月というわけはなく、なるべく早く支配下になって一軍に投げられたらと思います」

早坂響

「まっすぐが持ち味だと思うので、しっかりまっすぐがゾーンで勝負できるようになればしっかり一軍でも勝負できるかなと思っているので、まっすぐを磨いてそこをどんどんアピールしていけたらいいのかなと思います」

＜捕手＞

松川虎生

「キャッチャーとして100試合くらいスタメンで出たい。自分の持ち味である守備をやっていきながら、打撃を向上させていければなと思います」

＜内野手＞

池田来翔

「今年良かった部分としては色んなところを守れて、それなりに自分の中ではできたかなと思うので、来年は打ってポジションに入れるようにはと思っています」

立松由宇

「長く一軍にいられるようにしたいなと思います」

櫻井ユウヤ

「1年目で課題が出過ぎたことがあるんですけど、守備の面でもふとした時にエラーしたりがあるので、1つ1つ進化できればいいのかなと思っています。（数字的の）イメージはしていないんですけど、ファームでまずは経験を積んで結果を出しながらも数字を出して、その中で自分の力で一軍に上がれればいいのかなと思っています」

小川龍成

「プロの世界は連続して結果を出すことが大事だと思っている。来年はもっともっと個人として成長して、キャリアハイを更新していくことがプロ選手としてやるべきこと。そこを意識してチームが勝っていければなと思います」

＜外野手＞

井上広大

「やっぱり打つことだと思いますし、後半の9月10月みたいな成績を頭からずっと出せれば、試合にも出続けられると思うので、そこを出していきたいと思います」

山本大斗

「レギュラーを取りたいのと山口さんがああやってロッテでホームランを打って、こういうふうにできるんだぞというのを今年見せてもらったので、山口さんとホームランを競えるように。ホームランが増えるようにやっていきたいです」