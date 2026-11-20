広島はこのオフチームの主力である森下暢仁、坂倉将吾、床田寛樹の3選手が国内FA権の行使を表明した。昨季首位打者と最高出塁率の二冠に輝いた小園海斗も戦力外となっており、仮にFA権行使を表明した3選手が“移籍”を選択することになれば、主力が一気に4人退団する厳しいオフになる。

10年前の2016年は広島は、25年ぶりにリーグ優勝を達成。野手では“タナキクマル”の田中広輔、菊池涼介、丸佳浩（現巨人）に、鈴木誠也（現カブス）が打線の中心を担い、控えの選手層も充実。投手陣も前田健太がポスティングシステムで15年オフにメジャー挑戦したが、16年に野村祐輔がエース格に成長。16年は野村、ジョンソン、黒田博樹の3人が二桁勝利を達成し、リリーフ陣も今村猛、ジャクソン、中崎翔太の勝利の方程式を確立した。

同年からリーグ3連覇を達成し、既に現役を引退した田中をはじめ、多くの主力選手がチームに残り、目立った移籍も丸が18年オフに巨人へFA移籍、21年オフにポスティングシステムで鈴木誠也がカブスへ移籍したのみ。

戦力だけ見れば、その後もリーグ優勝を狙えそうな戦力ではあったが、広島はリーグ3連覇後の19年からの8シーズンでAクラスは23年の1度だけ。24年は8月まで首位にいながら、9月に失速し4位に沈んだ。

23年オフに西川龍馬がオリックスへFA移籍すると、24年オフに九里亜蓮がオリックスへFA移籍。リーグ3連覇以降にチームの中心選手になった森下、坂倉、床田、小園、栗林良吏などいるが、国内FA権を取得した森下、坂倉、床田はFA権行使を表明。栗林も近い将来FA権取得見込みだ。

リーグ3連覇後、投手陣の世代交代は森下、床田、栗林が台頭したことでうまくいったが、野手はレギュラーを掴み取ったと言える選手は坂倉、小園の2人しかいなかった。リーグ3連覇時代のメンバーが多く残っていた中で、野手の世代交代がもう少しスムーズに進んでいれば今と違ったチーム状況になっていたのではないかと思うが、後の祭り。

“育成のカープ”と呼ばれながら、近年はその育成が上手くいっていない印象だ。ここからどうチームが立て直すのか、新井貴浩監督の手腕が問われる。