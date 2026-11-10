コラボ・ライセンス専門サイトのFanFunMARKETは11月9日から、「機動戦士ガンダム」の世界観を表現するアパレルショップ「STRICT-G」とジュエリーブランドの「THE KISS」による『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM』コラボジュエリーの受注を開始した。

アスラン・ザラ イメージリング

「アスラン・ザラ イメージリング」(1万7,600円)は、アスラン・ザラをイメージしたシルバーリング。内側にはターミナルのマークと名前の刻印を施している。「カガリ・ユラ・アスハ イメージリング」(1万7,600円)は、カガリ・ユラ・アスハをイメージしたシルバーリングで、イエローゴールドコーティングで華やかに仕上げた。内側にはオーブのマークと名前の刻印を施している。それぞれ、ペアで重ね付けできる。

カガリ・ユラ・アスハ イメージリング

アスランリングとカガリリング を重ね付けしたイメージ

キラ・ヤマトをイメージした「キラ・ヤマト リングネックレス」(1万6,500円)は、コンパスの制服胸マークや私服ベルトモチーフをデザインした。内側には、マークと名前を刻印する。

キラ・ヤマト リングネックレス

「ラクス・クライン リングネックレス」(1万6,500円)は、ラクス・クラインをイメージしたネックレス。髪飾りモチーフをあしらい、パイロットスーツ模様をデザインした。内側にはコンパスのマークと名前の刻印を施している。

ラクス・クライン リングネックレス

それぞれ専用のオリジナルBOX付き。FanFunMARKET、FanFunMARKET 楽天市場店で取り扱う。受注期間は12月4日まで。

(C)サンライズ