バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム00』より「METAL BUILD ガンダムデュナメス」(33,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月13日(金) 12時より予約を受け付ける。2027年1月発送予定。

2027年1月発送予定「METAL BUILD ガンダムデュナメス」(33,000円)

「METAL BUILD ガンダムデュナメス」は、「ガンダムキュリオス」の発売に合わせ再登場。メカデザイナー柳瀬敬之氏監修の下、練り込まれた造形やギミックはそのままに、セット内容を再調整。専用台座のマーキングは本商品での新規デザインだ。

本体の造形やカラーリングはそのままに、セット内容を映像中での活躍をイメージした内容に再調整。オリジナルメカデザイナー柳瀬敬之氏監修の下、突き詰められた造型、GNフルシールドの可動や、GNビームピストルの懸架などを独自ギミックとして搭載。更に本商品の新規要素として、専用台座のマーキングデザインは海老川兼武氏による新規デザインに刷新。

「エクシア」、「キュリオス」と共に並び立つ決定版「ガンダムデュナメス」と言えるだろう。

主な商品内容

本体

交換用手首パーツ左右各4種

GNスナイパーライフル

GNスナイパーライフル差し替え用バイポッド

GNスナイパーライフル用ジョイントパーツ一式

GNフルシールド左右

GNシールド左右

GNビームピストル×4

GNビームピストルホルスター×2

シールド用ピストルラッチ一式

GNビームサーベルグリップ×2

ビームサーベルエフェクトパーツ×2

ジョイントパーツ一式

補助支柱一式

専用台座一式

(C)サンライズ