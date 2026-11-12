バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム00』より「METAL BUILD ガンダムデュナメス」(33,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月13日(金) 12時より予約を受け付ける。2027年1月発送予定。
「METAL BUILD ガンダムデュナメス」は、「ガンダムキュリオス」の発売に合わせ再登場。メカデザイナー柳瀬敬之氏監修の下、練り込まれた造形やギミックはそのままに、セット内容を再調整。専用台座のマーキングは本商品での新規デザインだ。
本体の造形やカラーリングはそのままに、セット内容を映像中での活躍をイメージした内容に再調整。オリジナルメカデザイナー柳瀬敬之氏監修の下、突き詰められた造型、GNフルシールドの可動や、GNビームピストルの懸架などを独自ギミックとして搭載。更に本商品の新規要素として、専用台座のマーキングデザインは海老川兼武氏による新規デザインに刷新。
「エクシア」、「キュリオス」と共に並び立つ決定版「ガンダムデュナメス」と言えるだろう。
主な商品内容
- 本体
- 交換用手首パーツ左右各4種
- GNスナイパーライフル
- GNスナイパーライフル差し替え用バイポッド
- GNスナイパーライフル用ジョイントパーツ一式
- GNフルシールド左右
- GNシールド左右
- GNビームピストル×4
- GNビームピストルホルスター×2
- シールド用ピストルラッチ一式
- GNビームサーベルグリップ×2
- ビームサーベルエフェクトパーツ×2
- ジョイントパーツ一式
- 補助支柱一式
- 専用台座一式
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