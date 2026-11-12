バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダムSpecII 最終決戦 Ver.」(25,300円)を発売する。

本商品は「TAMASHII NATION 2026」開催記念商品で、「CLUB TAMASHII MEMBERS」会員向けの抽選販売は11月13日10時～11月23日23時で応募受付。当選発表は11月下旬、2027年3月発送予定となる。

2027年3月発送予定「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダムSpecII 最終決戦 Ver.」(25,300円)

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダムSpecII 最終決戦 Ver.」は、「デスティニーガンダムSpecII」が最終決戦時をイメージしたカラーリングで「TAMASHII NATION 2026」開催記念商品として登場するアイテム。

最終決戦時の関節が赤く発光した状態をイメージして商品化。肘関節・膝関節等のダイキャストパーツにはメッキを施して発光を再現。 本体の外装パーツは発光の照り返しをイメージして赤みを加えた彩色で表現し、全身にオリジナルマーキングを施し、兵器としての密度感を追求。さらに、「光の翼エフェクトパーツ」も付属し、劇中の戦闘シーンを再現可能している。。

主な商品内容

本体

交換用手首パーツ左右各4種

バックパック

ウエポンラック左右

パルマ・フィオキーナ ビーム砲エフェクト付手首パーツ左右

高エネルギービームライフル

試製35式改レールガン

シールド

ビームシールドエフェクトパーツ×2

高エネルギー長射程ビーム砲

アロンダイト ビームソード

アロンダイト ビームソード用エフェクトパーツ

ビームブーメランエフェクトパーツ×2

ビームサーベルエフェクトパーツ×2

光の翼エフェクトパーツ×2

ウイング固定パーツ左右

ジョイントパーツ一式

専用台座一式

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