アニメ『薬屋のひとりごと』と、earth music&ecology Japan Labelによるコラボレーションアイテムが登場。11月19日18時より、公式WEBストア「STRIPE CLUB」およびZOZOTOWNで受注販売を開始する。

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今回展開されるのは、主人公の「猫猫」と「壬氏」をイメージしたアパレルやアクセサリーなど全15型。キャラクターを連想させる花やカラーリングを取り入れ、『薬屋のひとりごと』の世界観を日常のファッションに落とし込んだコレクションとなっている。

商品ラインナップ（全15型）

猫猫 イメージカーディガン（7,900円）

壬氏 イメージカーディガン（7,900円）

猫猫 イメージワンピース（11,000円）

壬氏 イメージワンピース（11,000円）

猫猫 イメージスカート（8,900円）

壬氏 イメージスカート（8,900円）

薬屋のひとりごと ニットストール（6,600円）

薬屋のひとりごと 巾着トートバッグ（5,500円）

猫猫 イメージイヤリング（2,700円）

壬氏 イメージイヤリング（2,700円）

猫猫 イメージブレスレット（2,900円）

壬氏 イメージブレスレット（2,900円）

猫猫 イメージリング（3,900円）

壬氏 イメージリング（3,900円）

壬氏 イメージヘアアクセサリー（2,400円）

受注期間は11月19日18時から11月30日23時59分まで。商品の発送は2027年3月下旬より順次予定している。

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会