茨城県は、人気アニメ『薬屋のひとりごと』とコラボレーションした「IBARAKI is Blossoming」プロモーションの一環として、JR山手線ラッピングトレインの運行を11月13日から開始した。運行期間は11月26日まで。

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同県では観光ブランドコンセプト「IBARAKI is Blossoming（いま、いばらきが咲いている）」を掲げ、アニメ『薬屋のひとりごと』との観光プロモーションを展開中。県内観光スポットを巡るスタンプラリーやARフォトスポット、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ販売などを実施しており、今回のラッピングトレインもその取り組みの一環となる。

今回のラッピングトレインでは、JR山手線11両編成の車体側面に、『薬屋のひとりごと』のキャラクターである猫猫（マオマオ）、壬氏（ジンシ）、馬閃（バセン）、羅半（ラハン）とともに、茨城県の春・夏・秋・冬それぞれの魅力を描いたビジュアルを掲出。四季を通じた県の魅力を表現したキービジュアルを含む全5種類のデザインが展開される。

ビジュアルには、季節を象徴する観光スポットや県産品、体験コンテンツなどを盛り込み、“その季節だからこそ出会える茨城”を表現。山手線という首都圏有数の路線を活用し、多くの利用者へ茨城の観光資源をアピールする。

ラッピングトレインの運行期間は11月13日から26日まで。広告主はいばらき観光キャンペーン推進協議会で、「IBARAKI is Blossoming」と『薬屋のひとりごと』のコラボレーションを広く発信する。

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会