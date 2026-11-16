アニメ『薬屋のひとりごと』と、シチズンの人気ウオッチブランド「wicca（ウィッカ）」がコラボレーションした腕時計「薬屋のひとりごと×wicca 白蝶貝の腕時計」の販売が開始された。発売元はインペリアル・エンタープライズで、PREMICOオンラインショップにて取り扱う。

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本商品は、主人公・猫猫（マオマオ）と壬氏（ジンシ）をイメージした全2種を展開。やわらかな光沢を放つ白蝶貝の文字盤を採用し、それぞれのキャラクターカラーをグラデーションで表現したデザインが特徴となっている。

猫猫モデルは緑色を基調とし、文字盤にはカタバミや薬草のモチーフをデザイン。12時位置には髪飾りのリボンを思わせる意匠を配置し、2時から3時位置には子猫のシルエットをあしらった。キャラクターカラーのクリスタルガラスもアクセントとなっている。

一方の壬氏モデルは紫色のグラデーションを採用。華やかな花模様や流麗な装飾で月のシルエットを表現したほか、12時位置には月精に扮した際の額の印をイメージしたモチーフをレイアウト。2時から3時位置には蛾の意匠を施し、作中の印象的なシーンを彷彿とさせる仕上がりとなっている。

ケースは小ぶりなサイズで、オンオフ問わず使いやすいメタルバンドを採用。各モデルとも限定2,000点販売となり、裏蓋には『薬屋のひとりごと』の公式ロゴとエディションナンバーが刻印される。

また、腕時計に加え、それぞれ異なるデザインの特製ポーチと専用ボックスが付属。猫猫モデルにはカタバミや薬草、子猫のシルエットをあしらったポーチ、壬氏モデルには月や花のモチーフを取り入れたポーチが用意されている。

価格は各4万7,080円。11月13日より販売を開始しており、商品の発送は2027年7月上旬から順次予定されている。

商品概要

商品名：薬屋のひとりごと×wicca 白蝶貝の腕時計

種類：猫猫モデル／壬氏モデル（全2種）

価格：各4万7,080円

限定数：各2,000点

発売日：2026年11月13日

お届け予定：2027年7月上旬より順次

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会