ファミリーマートは11月15日、「親子おむすび教室」取材会をmsb Tamachi(東京都港区)で開催した。

「食を届ける」だけでなく「食で人と人をつなぐ」へ

戦略発表会では、同社取締役 副社長執行役員の加藤利夫氏が登壇。創立45周年を迎えた同社が掲げる「地域の大きな食卓のような存在でありたい」という想いのもと、全国約16,500店舗のネットワークを活かした地域との新たなつながりづくりについて発表した。食品ロス削減に向けた「涙目シール」や、全国5,000店舗規模に広がった「ファミマフードドライブ」など、社会課題の解決に向けた取り組みを紹介。また、2019年に開始した「ファミマこども食堂」について、これまでに累計806回開催し、9,489人が参加した実績を振り返り、店舗を地域の交流拠点として活用してきたことを説明した。

取締役 副社長執行役員 加藤利夫氏

その取り組みをさらに発展させるものとして新たな形で実現したのが、親子おむすび教室。「ぼんご」の女将・右近由美子さんの「おむすび文化を次世代へ伝えたい」という想いと、同社の「食を通じて地域の交流を深めたい」という想いが重なり、2024年度に始動。2025年度は福島、愛媛、大阪、静岡で開催し、今回の東京本社での開催には28組の親子を招いた。加藤氏は、つくる人と食べる人、さらに食べる人同士も結びつけたいという思いから「おむすび」という名称を大切にしていることを紹介し、食を通じて人と人の心を結び、地域のつながりを育んでいく考えを示した。

また、今後は「食でつながる」「暮らしを支える」「地域と備える」の3つのステップで地域交流を発展させていく展望を発表。おむすび教室などの食育活動を通じた地域交流の促進に加え、地域の困りごとへの支援や自治体との連携による安心・安全なまちづくりへと役割を広げていく構想を示した。さらに、将来的には誰もが気軽に立ち寄れる「地域で一番大きな食卓」のような存在を目指すと説明。45周年のキーメッセージである「いちばんチャレンジ」の精神のもと、食を通じて生まれたつながりを地域の力へと変えていく決意を語った。

ジョイマンが「おむすび」ラップで登場

ぼんご女将の右近由美子さんとジョイマンが登場

特別ゲストパートでは、ぼんご女将の右近由美子さんと、ジョイマンの池谷和志さん、高木晋哉さんが登場。池谷さんが「うちの高木がいません!」と呼びかけると、高木さんが独特なステップとともに登場し、「おむすびはーよろこびー♪、そんな日にマントヒヒ!」「ナナナナー♪ ナナナナー♪、7の次8ー!」「いきなり出てきてごーめーん!まことにすいまめーん!」と、おむすびをテーマにしたオリジナルラップを披露。池谷さんの「なんだこいつ～!」というおなじみのツッコミも飛び出し、会場は笑いに包まれた。

右近さんは「すごい迫力で圧倒されちゃいました!でも、『おむすび』と『よろこび』で韻を踏んで伝えてくださって、とても嬉しかったです。」と笑顔でコメント。池谷さんは「ファミリーマートは45周年で同い年なので、マブダチのように感じています。また今日は右近さんにおむすびの握り方を教えていただけるので、しっかり学んで帰りたいと思います!」と意気込みを語った。

右近さん直伝のおむすびレクチャー&弟子認定

続いて右近さんの指導のもと、池谷さんがおむすび作りに挑戦し、プロの技を学んだ。食品衛生責任者の資格を持つ池谷さんは「この資格は10年前に取りましたが、初めて触れられました。料理は普段しますが、プロの方におむすびの握り方を教えていただける機会はあまりないので、緊張します。」とコメント。一方、高木さんは「ありがたい!キンメダイ!」などと次々にラップを繰り出し、会場を盛り上げた。右近さんは、おいしく握るためのポイントとして「おむすびは、混ぜるのではなく、切る。あまり強く握りすぎないことが大切です。お米をつぶさず、なるべく空気を入れながら、ふんわりと形を整えるように握ると、おいしく仕上がります。」と解説した。

右近さんのおむすびレクチャーをもとに池谷さんがおむすびづくりに挑戦。完成したおむすびを見て、右近さんは「すごい上手ですよ!私の方が大きすぎちゃったかも…」とコメント。池谷さんは親子おむすび教室でも2個目のおむすびづくりに自主的に挑戦し、右近さんから「2回目にしては上出来!」と絶賛されていた。

さらに右近さんは、親子でおむすびを握ることについて「小さなお子さんでも簡単に作れるのが魅力です。自分で握ったものを食べる楽しさもありますし、誰かのために作ってあげることで、自然と会話や笑顔が生まれると思います。」とおむすびの魅力を力説。完成したおむすびを前に池谷さんは「おむすび作りを通して、人とコミュニケーションを取る機会を作れたり、信頼関係の形成ができるんですね。」と笑顔を見せ、高木さんも「おむすび作るの楽しい!キョンシー!」と締めくくった。

プロからしっかりとおむすびの握り方を学んだあとは、右近さんからジョイマンの二人に「弟子認定証」が授与された。認定証を受け取ると、高木さんは「認定!うんてい!」や「認定証!僕冷え性!」などラップを連続で繰り広げ、弟子認定証授与の感動を表現した。

「親子おむすび教室」初の全国規模開催

ファミマこども食堂は、店舗近隣に住むこどもたちや家族を対象に、参加者同士が食事やコミュニケーションを楽しむことで、地域交流の活性化を応援する取り組み。これまでは店舗のイートインスペースなどを活用して開催してきたが、今年度5回目となる今回は、初めてファミリーマート本社で実施した。

会場には、ぼんごの人気メニューを参考にしたさまざまな具材を用意。親子で好きな具材を自由に選び、組み合わせを楽しみながら、オリジナルのおむすび作りに挑戦した。こどもたちからは「この具材おいしそうだから入れてみたい!」「もう1個作ってみたい!」といった声が飛び交い、会場は終始にぎやかな雰囲気に包まれた。親子で協力しながら思い思いのおむすびを完成させ、食を通じた交流を楽しむひとときとなった。

参加者からは、「家で作るおむすびも美味しいが、レクチャーを受けて全く違う味になりました。こどももとっても楽しく学べて食べることが出来たのでまた参加したいです。」「親子ともに大満足のイベントでした。サプライズゲストのジョイマンさんが応援してくれて、とても楽しかったです。」「おいしく楽しく食べてファミマが更に好きになりました。」といった声が寄せられた。