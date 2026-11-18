夜の時間が長くなりワインをゆっくり味わいたくなる季節。幅広い価格帯で展開しているファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」のワインの中から、同社のワインアドバイザーを務め、日本を代表するトップソムリエ／ワインディレクターの一人である、田邉 公一氏が選ぶおすすめワイン2本を紹介する。いずれも人気ワイン漫画『神の雫』とのコラボレーションワインシリーズ。

フレッシュな酸味が魅力の白ワイン

「コア ソーヴィニヨンブラン」(1,648円)は、爽やかな柑橘類や青リンゴ、ハーブを思わせる香り、フレッシュな酸味が魅力のソーヴィニヨン・ブランから生まれた白ワイン。

「秋鮭や秋刀魚、ハーブを使った鶏肉料理などと相性が良く、秋の食中酒としてもとてもおすすめです。フルボトルで1,000円台という手頃な価格ながら、レストランで提供されてもおかしくないクオリティの高さも魅力。旬の食材を使った料理と共に楽しんでいただきたい一本です」(田邉氏)。

繊細かつ豊潤な味わいの赤ワイン

「エイレーネ ピノ・ノワール」(1,648円)は、イチゴやラズベリー、赤や紫の花を思わせる華やかな香りと、繊細かつ豊潤な味わいが魅力のピノ・ノワールの赤ワイン。

「きのこや鶏肉、トマトソースのお料理、醤油を使った和食とも相性が良く、こちらも食中酒として大変おすすめです。フルボトルで1,000円台とは思えない、レストランのクオリティと言っても過言ではない味わい。料理に寄り添いながらお互いの味を引き立て合う、秋の夜長に心豊かなひとときを演出してくれる一本です」(田邉氏)。

「ワインは産地や品種、歴史など、知識を深めていくことで広がる世界も大きな魅力ですが、何より大切なのは、難しく考えすぎず、自分自身の感覚を大切にして味わうことです。

食事と一緒に楽しむ際も、香りや味わいを無理に言葉にする必要はありません。まずは素直に感じることから始めてみましょう。決して高価なワインでなくても、おつまみや料理との組み合わせによって、ワインが本来もつ魅力が引き出され、価格以上の価値や美味しさを感じることができます。

また、同じワインでも温度やグラス、合わせる料理によって印象は大きく変化します。こうした違いを知ることで、ワインの美味しさと楽しさは、さらに広がっていきます」(田邉氏)。