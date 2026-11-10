「ずっといい匂いがしていて、お腹を空かせながら工場見学させていただきました」――KEY TO LITの佐々木大光が、きょう10日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)で、江崎グリコの工場に潜入。焼きたてのポッキーの試食やチョコレートの試飲を体験する。さらに、カルビー、ロッテの製造現場も調査し、従業員が選ぶ人気No.1お菓子のランキングを発表する。

佐々木大光、焼きたてポッキーに興味津々「ずっといい匂いがしていて」

今回は、人気のお菓子が作られる工場への潜入企画第2弾。関太(タイムマシーン3号)がリーダーを務める“食ベンジャーズ”が、カルビー、江崎グリコ、ロッテの製造拠点を訪れ、普段は見ることのできない製造工程や、工場ならではのできたてのおいしさを調査する。

佐々木が合流するのは、ポッキーなどで知られる江崎グリコの工場。おなじみのお菓子が完成するまでの工程を見学し、焼きたてのポッキーを試食するほか、チョコレートの試飲も体験する。

今回のロケについて、佐々木は「グリコさんの工場でポッキーが完成していく姿を初めて目の当たりにしました! 普段は見られない所がいっぱい見られましたし、知らなかったこともたくさん知ることができました」とコメント。さらに、「ずっといい匂いがしていて、お腹を空かせながら工場見学させていただきました。とても貴重な体験ができてうれしかったです!」と振り返った。

これまでも同番組のグルメ企画で食欲旺盛な姿を見せてきた佐々木。今回はお菓子の製造現場を体験し、「ポッキーなどのお菓子がどのように作られているのか、今回の『超調査チューズデイ』でわかることがたくさんあります! ぜひ、ご覧ください」と呼びかけている。

カルビー、ロッテにも潜入 従業員が選ぶ人気お菓子ランキングも

一方、関、中西茂樹(なすなかにし)、植田紫帆(オダウエダ)、かなで(3時のヒロイン)は、カルビーの工場へ。味付け前の揚げたてポテトチップスを試食するほか、かっぱえびせんのサクサクとした食感を生み出す製法に迫る。

また、ロッテの「パイの実」を製造する工場には、オダウエダの小田結希が初参戦。全長約65メートルの巨大オーブンを見学し、できたてのお菓子を味わう。

植田は「こんなに楽しかった食ベンジャーズは初めてでしたね! あとなにより小田とも行けてよかったです!」と、コンビでの工場見学を満喫した様子。関も「普段見ることのできない機械にワクワクしました! 子供の時、お菓子を買ってもらった時のワクワクを思い出しました!」と語っている。

さらに番組では、各メーカーの商品をよく知る従業員が選ぶ「人気No.1お菓子」をランキング形式で発表。定番の人気商品が選ばれるのか、意外な商品が上位に入るのか、食ベンジャーズが予想に挑む。

スタジオでは、カズレーザー(メイプル超合金)、ニューヨークの嶋佐和也と屋敷裕政らが進行を担当。レギュラーの秋元真夏、杉原千尋アナウンサーに加え、中村海人(Travis Japan)、吉田知那美がゲスト出演する。