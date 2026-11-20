三井住友銀行と三井住友カードは11月19日、法人向けデジタル総合金融サービス「Trunk(トランク)」のサービスラインアップを拡充し、「Trunkビジネスカード」「Trunkファクタリング」「Trunkリワード」を新たに展開すると発表した。

法人カード刷新や資金調達サービスの拡充を実施

「Trunk」は、2025年5月のサービス開始以降、法人向けネット口座と法人カードを起点に、請求書の支払いや補助金の活用、保証協会付融資など、中小企業の経理業務や資金繰りを支えるサービスを順次拡充しており、約1年半で累計口座数は11万口座を超えた。

こうしたサービス展開を踏まえ、今回、日々の支払業務に加えて、企業の成長に伴う決済額の増加や従業員の経費管理にも対応できるよう法人カードを刷新するとともに、ファクタリングの追加と保証協会付融資の提供エリア拡大により、事業規模や資金需要に応じた選択肢を広げる。

また、サービスの拡充にあわせ、預金残高等に応じて振込手数料や法人カードのポイント還元率等を優遇する「Trunkリワード」を導入することで、これまで整備してきた各サービスを口座の利用と結び付け、決済・経費管理から資金調達までを一体で支援する取組を進めていく。

法人カード「Trunkビジネスカード」の提供開始

「Trunkビジネスカード(三井住友カード Trunkビジネス)」は、新設法人を含む幅広い法人を対象に、企業の成長に応じた決済・経費管理を支援する新たな法人カード。

企業の成長に伴い、経費決済額が増加するほか、従業員へのカード発行や利用状況の管理等、法人カードに求められる機能も変化していく。新設法人でも申し込みが可能で、AIを活用した審査により、企業の成長に合わせて最大10億円の利用限度額に対応する。

また、従業員などに発行したカードごとに利用先や利用上限金額などを設定できる利用制御機能に加え、不正利用に対する補償も備える。カード利用明細の会計ソフトへの連携にも対応し、経費決済から会計処理までの業務効率化とガバナンス強化の両立を支援する。

Trunkビジネスカード

あわせて、11月19日より、法人代表者向けカード「三井住友カード ビジネスオーナーズ」の名称を「Trunkオーナーズ(三井住友カード Trunkオーナーズ)」に変更するとともに、同日発行分からカードデザインも改定する。

カードデザインを改定

資金調達サービスの拡充

Trunkでは、支払時期を繰り延べる「Trunk請求書カード払い」と、中長期の資金調達に対応する「Trunk保証協会付融資」を提供してきた。今回、新たに「Trunkファクタリング」を追加するとともに、保証協会付融資の対象エリアを拡大することで、入金の早期化、支払いの繰り延べ、融資による資金調達等、資金需要に応じた選択肢を広げる。

1.「Trunkファクタリング」2027年1月開始(予定)

「Trunkファクタリング」は、発行済みの請求書に係る売掛債権を活用し、将来受け取る予定の売上代金を早期に資金化するサービス。売上代金の入金を待たずに資金を確保する手段として、融資とは異なる選択肢を提供し、中小企業の機動的な事業運営を支援する。

必要書類は原則として請求書のみで、AIを活用した審査により最短即日の資金化に対応する。取引先への通知や承諾は不要。手数料率は0.5%からとなる。

Trunkファクタリング

2.保証協会付融資の対象エリア拡大

これまで東京都内を対象に提供していた「Trunk保証協会付融資」について、11月19日から対象エリアを神奈川県に拡大。2027年1月以降は、大阪府、兵庫県、京都府にも順次拡大する。

同サービスは来店不要で、銀行窓口の営業時間にかかわらず、オンラインで保証協会付融資の相談ができる。

優遇プログラム「Trunkリワード」の導入

2027年1月には、Trunk口座の預金残高や対象サービスの利用状況などに応じて、振込手数料や法人カードのポイント還元率などを優遇する「Trunkリワード」を開始する。

Trunkでは、法人口座を起点に、法人カードや資金調達等のサービスを1つのプラットフォームで提供してきた。今回、これらを優遇制度で結び付けることで、個々のサービスの機能に加え、口座と各サービスを組み合わせて利用するメリットを広げる。

2027年1月には、第1弾として、Trunk口座の預金残高に応じた振込手数料の優遇や、「Trunk ビジネスカード」のポイント還元率の引き上げ等を実施する。同カードでは、通常0.5%のポイント還元率に、預金残高等の所定の条件に応じた還元率を上乗せする。

今後は、対象サービスや特典を順次拡充し、口座・カード・決済・資金調達を通じたサービス間の連携を強化していく。

Trunkリワード

最大2万円相当のポイントがもらえるキャンペーン

Trunkビジネス リリースキャンペーン

三井住友カード Trunkビジネスの提供開始を記念して、新規入会&利用特典に加えて、「Trunkビジネス リリースキャンペーン」を実施する。両特典の条件を達成すると、最大20,000円相当のポイントがもらえる。ポイントは2027年3月下旬から順次、同カードに付与される。

1.新規入会&利用特典

入会月＋2か月後末までに、1回あたり1万円(税込)以上のカードの利用につき、1,000円相当のポイントをプレゼントする。上限は10回で、最大10,000円相当となる。対象期間は2026年11月19日～。

2.Trunkビジネス リリースキャンペーン

対象期間中に新規入会し、カード申し込み時に利用代金の引落口座をTrunk口座に設定すると、10,000円相当のポイントがもらえる。申込期間は2026年11月19日～2027年1月31日、発行期間は2026年11月19日～2027年2月28日となる。

キャンペーンの詳細は公式ホームページで確認できる。