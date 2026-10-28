三井住友カードは11月1日から12月31日までの期間中、東急が実施する「東急子ども応援プログラム」に協賛し、東急線全線における「クレカ乗車」利用1件につき1円(最大70万円)を支援する。

本施策は、同社が提供するクレジットカード等のタッチ決済を活用した乗車サービス「クレカ乗車」を通じて、東急線の利用者とともに、沿線の子どもたちの健やかな成長を支援することを目的としている。

東急線では、2024年5月よりクレカ乗車を導入しており、利用者は、事前の乗車券購入やチャージをすることなく、タッチ決済対応のカードまたは同カードを設定したスマートフォン等を改札機にタッチするだけで東急線を利用できる。本施策を通じて、クレカ乗車のさらなる普及と利用者の利便性向上を図るとともに、東急と連携し、子どもたちが安全・安心で心豊かに暮らせる沿線づくりへの貢献を目指す。

「クレカ乗車」1件につき1円、最大70万円を支援

期間中、東急線全線におけるクレカ乗車の総利用件数を集計し、利用1件につき1円を東急子ども応援プログラムに支援する。支援時期は2027年3月を予定している。支援金額の上限は70万円で、上限に達した場合は、その後の利用件数にかかわらず支援額は70万円となる。

キャンペーン実施概要

東急線内のクレカ乗車を利用した場合に限り対象となり、直通運転等により、東急線と他の鉄道事業者の路線を乗り継いだ場合も対象となる。対象ブランドはVisa、Mastercard、銀聯、JCB、American Express、Diners Club、Discover。

クレカ乗車

東急が展開する「子ども応援プログラム」

東急子ども応援プログラムは、東急が2020年度から実施している取り組み。東急線沿線において、子どもたちやその家族が安全・安心で心豊かに暮らせる生活環境の実現を目指し、子どもたちの幸せで健やかな成長を支える地域の活動に対して、1年間の活動資金を助成している。

本プログラムでは、子どもの居場所づくりや子ども食堂、障がいや難病とともに暮らす子どもと家族への支援、外国にルーツを持つ子どもの学習・生活支援、文化・芸術・スポーツなどを通じて子どもの「生きる力」を育む活動など、子どもを取り巻く社会課題の解決を目指す地域の取り組みを支援している。東急は、本プログラムを通じて、子どもたちの幸せを支える活動の活性化と、子どもたちを取り巻く課題への理解促進を図り、安心して住み続けられる沿線の実現を目指す。