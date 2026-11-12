SBペイメントサービスは11月11日、物販およびデジタルコンテンツ・サービスを提供するECサイトにおける決済手段の利用実態などに関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2026年6月11日～9月7日、1年以内に物販サイトで商品を購入した10～90代の男女2,686人および1年以内にデジタルコンテンツ・サービスの購入をした10～90代の男女2,295人を対象にインターネットで行われた。

ECサイトにおけるよく利用/最も利用する決済手段の動向

ECサイトで物品もしくはデジタルコンテンツ・サービスを購入する際、よく利用する決済手段について尋ねたところ、1位は「クレジットカード決済」(53.0%以上)、2位が「PayPay(オンライン決済)」(33.8%以上)、3位が「楽天ペイ(オンライン決済)」(15.9%以上)、4位が「d払い」(10.2%以上)という結果になった。

2018年の調査開始当初と比較して「クレジットカード決済」は依然として過半数で1位を維持しており、「PayPay(オンライン決済)」や「楽天ペイ(オンライン決済)」をはじめとするQRコード決済は調査開始当初から利用割合が大きく増加し、主要な支払い方法として定着していることがうかがえる。

物品を購入する際によく利用する決済手段を商材別に尋ねたところ、全商材で「クレジットカード決済」が1位、「PayPay(オンライン決済)」が2位となった。

また、衣類・服飾雑貨、日用品・化粧品では、「コンビニ決済」「後払い決済」が、食品・飲料や家具、生活家電では「ポイント決済」が上位5位に選ばれた。

なお、よく利用すると回答した割合が10%以上の決済手段の数を男女年代別で比較したところ、20代女性が13種類と最も多く、20代女性における決済ニーズが多岐にわたっている実態が明らかになった。

デジタルコンテンツやサービスの購入時においては、「クレジットカード決済」が1位、「PayPay(オンライン決済)」が2位に選ばれたほか、公共料金・保険を除くほぼ全ての商材で「キャリア決済」が上位5位に選ばれた。

さらに、ゲーム・動画などのデジタルコンテンツやチケット、ファンクラブでは「後払い決済」が上位5位にランクインするなど、「後払い決済」が浸透し、ニーズが高まってきていることがうかがえる。

ECサイトで物品もしくはデジタルコンテンツ・サービスを購入する際、最も利用する決済手段について尋ねたところ、男女ともに1位は「クレジットカード決済」(44.0%以上)、2位が「PayPay(オンライン決済)」(13.0%以上)、3位が「楽天ペイ(オンライン決済)」(4.2%以上)という結果になった。

ECサイトにおけるAI活用状況・期待すること

ECサイトで物品もしくはデジタルコンテンツ・サービスを購入する際のAIの活用状況について尋ねたところ、「AIで情報収集を行ったことがある」(28.0%以上)、「AIのおすすめで購入の意思決定をしたことがある」(19.4%以上)という結果になった。

特にAIでの情報収集については、物販においては男性20～30代、デジタルコンテンツ・サービスにおいては男性10～30代や女性20代の4割以上が活用経験を有しており、若年層を中心に日常的な購買行動へ組み込まれつつあることが分かった。

また、AIのおすすめでの購入意思決定については、物販ならびにデジタルコンテンツ・サービスにおいて、男性20～30代や女性20代で高い傾向が見られた。特に女性20代は、男性20～30代と比較して10%以上上回り、AIのおすすめが直接購買に結びついている実態が明らかになった。

続いて、エージェンティックコマースの利用意向がある方にAIに期待することについて尋ねたところ、物品、デジタルコンテンツ・サービスともに「最安値やポイント還元を計算した一番お得な方法の提案」が最も高いニーズを集めた。

一方で商材ごとの特徴として、物販においては、「欲しい商品の特徴を比較・一覧化し、最適なアイテムの提案」(28.7%)、「自分の好みやサイズ、体型などに合った商品のおすすめ」(28.2%)が多く、デジタルコンテンツ・サービスでは、「自分の好みやジャンル、条件などに合ったコンテンツやサービスのおすすめ」(28.8%)や、「返金やトラブル対応の代行・サポート」(27.5%)が上位に選ばれた。

ECサイトにおける次世代コマースでの購入経験・利用意向

ECサイトで物品を購入する際に、ソーシャルコマースやライブコマースでの購入経験について尋ねたところ、全体で3割以上が購入経験ありと回答した。

男女年代別では男性20～30代、女性20代の約半数は経験があり、日常的に利用している層が2割以上に上り、新たな購買行動として定着しつつあることが分かった。

物販において、ソーシャルコマースやライブコマースでの購入経験者に利用するSNS・動画共有プラットフォームについて尋ねたところ、男性は全世代で「YouTube」が1位となった一方、女性は10代で「TikTok」、20～30代で「Instagram」、40代以上で「YouTube」が1位に選ばれるなど、性別や年代による違いが見られた。

また、物販において、ソーシャルコマースやライブコマース、エージェンティックコマースでの購入経験がないまたは分からないと回答した人にそれぞれの利用意向を尋ねたところ、全体で13.0%以上が利用に前向きであると回答した。ソーシャルコマースやライブコマースでは男女10～20代、エージェンティックコマースでは男女20代を中心に利用意向が高い結果となった。

さらにどの次世代コマースでも、全体で約3割が「どちらでもない」と回答しており、今後のサービス普及や認知拡大に伴い、利用へ転じ得る潜在層が多く存在していることも分かった。

これらの結果から、30代以下の世代を中心に新しい購買行動が広がりを見せており、今後はAIなどを活用したエージェンティックコマースをはじめ、従来の検索や決済手段にとらわれない新しいアプローチが、EC市場の拡大において一層重要になっていくと考えられる。