エム・ピー・ソリューションは11月13日、「飲料自販機利用者における決済ニーズ」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2026年8月10日～8月14日、飲料自販機を月に1回以上利用する全国の15歳～69歳男女600人を対象にインターネットで行われた。

現金しか使えず購入を諦めた経験がある人は48.5%

直近半年間で、「現金専用の自販機で、手持ちの現金が無く購入を諦めた」経験について尋ねたところ、48.5%が「頻繁にある(月に数回以上)」「たまにある(数か月に1回程度)」と回答した。キャッシュレス非対応が販売機会損失を生んでいる実態がうかがえる。

キャッシュレス対応になった場合の利用頻度の変化

普段利用する自販機がすべてキャッシュレス対応になった場合の利用頻度の変化を聞いたところ、48.5%が「かなり増えると思う」「やや増えると思う」と回答し、利用者の約半数が利用頻度の増加を見込んでいることが判明した。前問の調査結果も踏まえると、キャッシュレス対応の拡充が自販機の利用機会・売上増加に直結する可能性を示している。

自販機で「使いたい」と思う決済手段

使いたい決済手段を尋ねたところ、キャッシュレス決済を選択した人は88.3%にのぼった。種類別ではQRコード決済が47.0%で最も多く、次いで交通系ICカード(カードタイプ)が34.5%となった。一方、「キャッシュレス決済は使いたくない」と回答した人は11.7%にとどまった。

「タッチ決済」の需要は78.5%、QRコード決済を大きく上回る

キャッシュレス希望者(N=530)が使いたいキャッシュレス決済の種類を分析すると、交通系IC(カード/モバイル)、前払い式・後払い式電子マネー、クレジット・デビットカードのタッチ決済といった「かざして使う」手段を1つ以上希望した「タッチ層」は78.5%に達し、「QRコード決済」を希望した「QR層」(53.2%、他決済との併用を含む)を大きく上回った。

使いたいキャッシュレス決済の種類

自販機でキャッシュレス決済を利用する際に最も重視する要素

キャッシュレス希望者(N=530)に、自販機でキャッシュレス決済利用時に最も重視する要素を尋ねたところ、「『かざすだけ』で買えるスピード感」が36.2%で最多、次いで「普段メインで使っている決済手段がそのまま使えること」が30.9%となった。これら上位2項目の回答者数を合算すると、キャッシュレス希望者の約7割(67.2%)を占める結果となった。決済の早さと使い慣れた手段への対応が、自販機のキャッシュレス対応を考えるうえで重要な条件になっていることがうかがえる。

「QRコード決済しか使えない」場合の行動

キャッシュレスを希望すると回答した人(N=530)を対象に、自販機で「QRコード決済しか使えない」場合の行動を聞いたところ、「スマホアプリの起動や読み取りが面倒で購入をやめることがある」28.1%、「QRコード決済を利用していないため購入不可・諦める」11.9%となり、実質的な機会損失率が40.0%に達した。また、「面倒だが、仕方なく購入する」人が27.7%いる一方、「特にストレスなく購入する」人は31.9%にとどまり、QRコード決済専用機は購入に至る場合でも利用者の負担になっていることが懸念される。

希望する決済手段に対応していなかった場合の行動

希望する決済手段に対応していなかった場合の行動を尋ねたところ、全体(N=600)で見ると、「近くのコンビニやドラッグストアに行って買う」38.7%、「近くにある別の自販機を探して買う」18.7%となり、回答者数を合算した57.3%がその自販機での購入をやめ、別の売り場へ移動していた。「その場での購入自体を諦める」(17.3%)を含めると、利用者の74.7%がその自販機で購入に至らないことになる。

「タッチ決済派」と「QRコード決済派」による行動傾向の違い

Q5について、「タッチ決済派」(キャッシュレス希望者530人の44.9%)に着目すると、実質的な機会損失率(「スマホアプリの起動や読み取りが面倒で購入をやめることがある」37.8%、「QRコード決済を利用していないため購入不可・諦める」18.1%の合計)が55.9%と過半数に達した。一方、使いたい決済の種類として「QRコード決済」のみを選んだ層(N=104)においても、機会損失率が24.0%となっており、QRコード決済派であっても約4人に1人が購入をやめる・諦めることがあると回答した。操作の手間や特定のブランドへの非対応により取りこぼしが生じる実態が明らかになった。

さらにQ6の行動分析においては、「近くにある別の自販機を探して買う」と回答した割合は、タッチ決済派で24.4%(約4人に1人)、併用派で19.1%、QRコード決済派で10.6%となり、QRコード決済派に比べ、タッチ決済派は近隣の競合機へ流出しやすい傾向が示された。