フリーアナウンサーの森遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「KANEKA Good Chemistry」（毎週金曜14:30～14:55）。第一線で活躍するゲストを迎え、その輝きの源を探るインナーケア・ラジオプログラムです。多彩なゲストの日々の習慣や大切にしている想いに触れながら、心と体を整えるヒントをお届けします。11月13日（金）の放送は、俳優・タレントのウエンツ瑛士さんがゲストに登場。20代の苦悩を経てたどり着いた、自分らしい仕事との向き合い方について話を伺いました。ウエンツ瑛士さんは4歳からモデルとして活動を始め、子役として劇団四季の舞台にも出演。小池徹平さんとの音楽デュオWaTでは作詞・作曲も手掛け、2005年にメジャーデビューを果たすなど、幼少期から芸能界で幅広く活動してきました。2018年にはイギリスへ留学し、2020年の帰国後は舞台や映画、テレビなど、さらに活動の幅を広げています。4歳から芸能活動を続け、キャリアは今年で37年目を迎えたウエンツさん。40代になって感じる変化を尋ねられると、まず挙げたのは「体の不調」でした。2026年5月頃、三谷幸喜さんの舞台に出演していた際、大阪公演中に右の背中から首にかけてつってしまったといいます。一度は治まったものの、翌日も違和感が残り、その後も「治っては再発する」という状態が続いているそうです。さらにウエンツさんは「病院に行く前は神社に行きます。これも40代ならではだなと思いました」と笑顔を見せます。痛みがあっても人前では平気な顔をしてしまうそうで、「『痛いから助けて』と素直に言えるようになるのは、もう少し年齢を重ねてからなのかもしれない」と語りました。一方で、年齢を重ねたからこその前向きな変化もあるといいます。10月8日の誕生日には、その日限定で販売される「栗のパイ」を目当てに、朝6時半からパン屋に並んだものの、なんと目の前で売り切れてしまったというエピソードを披露。時間の使い方が丁寧になり、残された時間を意識するようになったことで、「今ある時間を大事に過ごそうという気持ちも強くなった」と話しました。体の不調に対する向き合い方にも変化があり、以前のようにイライラすることはなくなったといいます。森がその考え方に感心すると、ウエンツさんは「もう別に怪我にイライラしないもんね。友達だもんね」とコメント。さらに、「イライラと友達になれるっていうのは人間としての進歩」と、自身の考えを明かしました。続いて、これまでのキャリアで「最もつらかった仕事」へと話題が移りました。ウエンツさんが特に苦しかったと振り返るのは、26、27歳から30歳頃にかけての時期です。音楽活動が落ち着き始め、20代前半の頃にあった若さや勢いにも変化が生じるなか、仕事に対する周囲の期待も変わっていったといいます。20歳の頃は、番組に出演するだけでもファンの反応などを通じて貢献できる部分がありました。しかし、26、27歳になると状況が一変。バラエティや芝居、雑誌、ラジオなど、どの現場でも「あなたは何ができるんですか？」「何を伝えられるんですか？」と問われるようになったと振り返ります。当時は自分に何ができるのか答えが見つからず、「26、7ではやっぱり何もないんですよね」と吐露。30歳頃までは「いつも結果を出せない……」と思いながら仕事をしていたといい、手応えのない日々が続いていたそうです。将来への不安も大きく、「仕事がなくなったら終わりの世界ですから。4歳からやってきたけど、『そろそろ終わりかな……』という感覚はありました」と当時の心境を吐露。仕事を辞めたいというよりも、「『逃げたい』という気持ちのほうが近かった」と明かしました。一方、40代に入ると、どの仕事でも自分らしく自然体でいられるようになったそうです。YouTubeやネット番組に出演した際、新しいスタッフから「YouTubeだと素の状態でいいですよ」と声をかけられることもありましたが、本人にとっては普段どおりに話しているだけでした。長時間の密着取材でも「本当に裏表がない人なんですね」と驚かれ、自分では意識していなかった自然体の姿が、そのまま仕事にも表れていることを実感したといいます。以前は番組を盛り上げるために、周囲とあえて違う意見を出すなど、仕事上の役割を意識していた部分もありました。今ではそうした振る舞いも苦ではなく、「自分ってそういう人間なんだなって、あらためて認識しています」と語り、さまざまな仕事を通じて見えてきた自分らしさを明かしました。かつては「終わり」を意識するほど悩み抜いたウエンツさんが、40代にして辿り着いたのは、無理に自分を作らないという極めて自然体な境地でした。役割も素顔もすべてひっくるめて「自分そのもの」と言い切れる今のウエンツさんは、驚くほど軽やかで、今を思いきり楽しんでいるようでした。次回11月20日（金）の放送は、引き続きウエンツさんをゲストに迎えてお届けします。還元型コエンザイムQ10のカネカ提供「KANEKA Good Chemistry」、ぜひ、チェックしてください。＜番組概要＞番組名：KANEKA Good Chemistry放送日時：毎週金曜 14:30～14:55パーソナリティ：森遥香番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/gc/番組公式X：@KANEKAGood_TFM番組公式instagram：@kanekagoodchemistry_tfm