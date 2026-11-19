M!LK・塩崎太智のソロ曲「しおざきわんだーらんど」が、19日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率97.6％を記録し、1位を獲得した。

M!LK・塩崎太智のソロ曲、ライブ映像公開で再び注目

「しおざきわんだーらんど」は、今年7月6日に配信がスタートした楽曲。9月に出演した音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」でのライブ映像が11月8日にYouTubeで公開され、13日付のYouTubeチャートでは15位にランクインするなど、再生数を伸ばしている。

2位には、Juice=Juiceの「盛れ!ミ・アモーレ」が上昇率62.9％でランクイン。11日に放送された読売テレビ・日本テレビ系音楽特番『ベストヒット歌謡祭2026』に出演し、13日には大阪・オリックス劇場で「Juice=Juice Room Tour 2026『5ROOMS』」の公演を開催した。さらに同日、『NHK紅白歌合戦』の出場者が発表された際、SNSではJuice=Juiceの名前がなかったことに対するコメントが相次いでいた。

3位は、宇多田ヒカルの「花束を君に」で上昇率57.3％。7日放送のフジテレビ系音楽番組『MUSIC FAIR』で、adieuとME:IのAYANE、TSUZUMIによるカバーが披露され、再び注目を集めた。

クリスマスソングが続々上昇、紅白初出場モナキも10位

本格的なクリスマスシーズンを前に、定番のクリスマスソングも相次いでTOP10入りした。

アリアナ・グランデの「Santa Tell Me」が上昇率46.0％で4位、マライア・キャリーの「All I Want For Christmas Is You」が45.5％で5位、BoAの「メリクリ」が38.7％で9位にランクイン。季節の移り変わりとともに、ストリーミング再生数を伸ばしている。

また、6位には≠MEの「モブノデレラ」(上昇率43.8％)、7位にはKvi Babaの「BPM (feat. KREVA)」(同41.5％)、8位にはOfficial髭男dismの「恋の前ならえ」(同39.0％)が入った。

10位には、純烈・酒井一圭プロデュースの4人組歌謡グループ・モナキのデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が、上昇率33.4％でランクインした。

モナキは11日に『ベストヒット歌謡祭2026』に出演。13日には、大みそかに放送される『第77回NHK紅白歌合戦』への初出場が発表され、話題を集めている。

※オリコン調べ(2026年11月23日付、集計期間：11月9日～15日)