乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。11月12日（木）の放送では、遥香先生が出演したイベント「マチ★アソビ vol.31」のことや、開催地・徳島県の思い出を語りました。賀喜：11月になり、だんだん秋が深まってきて行楽シーズンがやってきたということで、今回の授業はこちらをお届けします！賀喜：これは、普段インドアであまり外に出かけない私の代わりに、生徒のみんなが、私のアクリルスタンドや写真などのグッズを、私の分身・ちびはるかとして一緒に旅をして、写真を撮ってきてもらおうという授業になります！ 今回も、皆さんが私をいろんなところへ連れ出してくれたみたいで、ありがとうございます！ それでは早速チェックしていきたいと思います。＜生徒（リスナー）からのメッセージ＞「先月、徳島で開催された『マチ★アソビ vol.31』へ遊びに行ってきました！京まふ（京都国際マンガ・アニメフェア）にも行ったので、引き続き遥香先生とまゆたん（田村真佑）先生のトークを聞けて、とても楽しい時間でした！ 徳島ではずっと行ってみたかった美術館にも行けて、たくさん思い出が作れました」（鳥取県）賀喜：写真を見たいと思います。はい！賀喜：美術館に私のおでかけアクリルスタンドを連れて行ってくれてる～！ しかも、ちゃんと長袖仕様になっている（笑）。ここは大塚国際美術館かな？ （池田）瑛紗が行ったところ？ 違うかな？「乃木坂工事中」（テレビ東京系）で、瑛紗ちゃんが「美術館に行った」と言っていたんですよ。壁に描かれているってことですよね？ ヨーロッパに来たみたい（笑）。きれい！ こんなところもあるんだね。私とまゆたんも、東京に帰るまでに時間があったので、ちょこっとだけ徳島を観光して帰ったんですけど、楽しかった～！「マチ★アソビ」は10月17、18日に開催されたイベントで、その18日に乃木坂46を呼んでいただいて、2人で行ってきました。徳島は、私のおじいちゃんおばあちゃんの故郷で、ひいおじいちゃんとひいおばあちゃんも徳島に住んでいたから、小さい頃はたまに行っていたんです。その思い出もあるし、おばあちゃんが、すだちとか竹ちくわとか海苔をくれて、よくお家で食べていたんですけど、実際に地元のお店に行ったらたくさん並んでいて！あとお芋！ 鳴門金時がすごく有名だから、そういうスイーツがたくさんあって、まゆたんと一緒に食べたり、お芋のあんパンや揚げたての芋けんぴを買ったり、海苔もお饅頭も……いっぱいお土産を買って帰った（笑）。リスナーさんも、お土産を買ったかな？ 「マチ★アソビ」のときに、「この味付け海苔、おばあちゃんのおすすめで、おいしいんですよ！ みんな買って帰ってください！」って言ったから、みんな買ってくれてたらいいなって思う。本当においしいの！うれしいな～。私に会いに「マチ★アソビ」に来てくれて、しかも、ちびはるかを連れて旅行もしてくれて。私三昧というか、私でいっぱいの日だったんだね。ありがとう！ 徳島も楽しかったな、また行きたいな～。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info