







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが今オフ、タリク・スクーバル投手と再契約できなかった場合、サンディエゴ・パドレスのアドリアン・モレホン投手へ方向転換する可能性が浮上した。その場合、佐々木朗希投手が来季の先発ローテーション入りする可能性が高い。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のリカルド・サンドバル記者が11月16日（日本時間17日）に言及した。



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ドジャースのブルペン陣ではエバン・フィリップス投手がアトランタ・ブレーブスと契約。アレックス・ベシア投手もフリーエージェント（FA）となっており、リーグの半数を超える球団から関心を集めているという。



そこで、ドジャースはスクーバルの争奪戦を制することが確実とは言えず、今季86イニングを投じて防御率2.83、奪三振107を記録したモレホンの獲得が浮上した。



たとえスクーバルが他球団に流出となっても、ドジャースは山本由伸投手やブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手らを擁している。また、来季も大谷翔平選手は二刀流の意向を示しており、佐々木も今季終盤は本来の力を発揮する投球を見せていた。



注目の集まるドジャース投手陣の動向について、サンドバル氏は「メジャーリーグにおいて、先発投手は常に必要だ。しかし、スクーバルがいなくても、ドジャースの先発ローテーションは依然としてリーグ屈指の水準を維持するだろう」と言及した。



シーズン終盤は先発としての役割を果たした佐々木だったが、ポストシーズンでは昨季に引き続きリリーフに回ってしまった。スクーバルとの再契約の行方にかかわらず、激しいローテーション争いを制して、山本と並ぶ先発投手の柱となることを期待したい。











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