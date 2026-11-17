アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送は、番組開始から節目となる通算100回目を迎えた記念スペシャル！ これまでにお迎えした豪華ゲスト45組を振り返る「ゲスト振り返り回」の2週目として、リスナーからのメッセージや、こっちのけんとの人生観を大きく変えた出来事について語り尽くしました。

◆三宅健とのトークをプレイバック！

オープニングでは、リスナーから届いたメッセージをきっかけに、2025年6月に出演した三宅健さんとのトークをプレイバック。「三宅健（けん）」さんと「こっちのけんと」にちなんで、三宅さんが「『あっちの健』と『こっちのけんと』でユニットを組むなら……」と冒頭から独自のトークを展開していた場面の音源をプレイバックでオンエア。

こっちのけんとは、「三宅健さんとのトークは今聴いてもずっとくすぐったいというか、三宅さん特有のトークのくすぶり出し方がすごく大好きで。『大御所ってこういうことか！』と思いました」と回顧。

さらに、三宅さんが芸能界に入ったきっかけについて「同級生のお姉さんや叔母さんにそそのかされて、『お小遣いをあげるから書きなさい』と言われて、“お小遣い目当て”で履歴書を書いた（笑）」というエピソードに、こっちのけんとは「お小遣いに釣られて！」と大笑い。「自分が小さい頃に見ていた三宅さんの人生の、まだ見えていなかった部分を大人になってからラジオで知るというのは、僕にとってすごく貴重な経験でした。帰りの車でも、三宅さんのリクエスト曲・SMAP『がんばりましょう』を聴きながら帰って、2、3日くらいずっとエモい時間になりました」と温かい思い出を語りました。

◆久々のワンマンライブの音源を初公開！

番組内では、2026年6月28日に大手町三井ホールで開催されたワンマンライブ「いっぽにほ」から、楽曲『だだ』のライブ音源をラジオ初公開。

久しぶりのワンマンライブを振り返り、「お客さんとの距離が近いと全員と目が合うし、ちょっと目がうるうるしていて『待っていてくださったんだな』というのがめちゃくちゃ伝わってきたライブでした。だからこそ、いつも以上に声を張り上げていた感覚がありましたね」としみじみ語りました。

しかし、公開されたライブ音源について「聴いていただけたらわかりますが、テンション上がりすぎて、めっちゃ間違えてます！ 僕も聴いたとき『あ、こんな間違えてたっけ!?』『恥ずかしい！』となりました」と告白。

続けて「『だだ』という曲は本当に早くて、バンドでリハーサルしたときも全員が追いつかなくて鬼ごっこしている感覚でした（笑）。ドラムもギターもベースも早いし、ボーカルも追いつこうとしたら追い越しちゃって……。あんなに汗をかきながら歌ったことはないですし、今後もライブでやるのかと思ったら億劫になった（笑）、思い出の1曲です」と裏話を明かしました。

◆「ラジオで人生が変わった」子ども誕生や豪華アーティストとの交流に感謝

番組開始からの2年間を「僕にとっての“モーメント”がめちゃくちゃ詰まった2年間」と語るこっちのけんと。特に大きな出来事として第一子の誕生を挙げ、「テレビやラジオのアンケートを書くときも子どもの話しかないくらい家にいますし、子どもとの時間しか流れていないので、人生が大きく変わりました」と父親としての素顔を見せました。

また、義父も毎回の放送を楽しみに聴いていると言い、「最初は『自分のしゃべりを聴かれて怒られたらどうしよう』とヒヤッとしたのですが（笑）、すごく楽しんでくださっていて。会話のきっかけにもなっているので、すごくありがたい番組です」と笑顔を見せました。

これまで出演した石崎ひゅーいさん、Bialystocksの甫木元空（ほきもと・そら）さん、aikoさんら豪華ゲストとの思い出にも触れ、「aikoさんがゲストの回で、楽曲『花火』の制作秘話のあとに、さらっと歌ってくださったとき、ボロ泣きして、しゃべれなくなっちゃって（笑）。で、そのあと、別のところでaikoさんが『自分の曲の話が出たらその場ですぐ歌うようにしている』というお話されていて。アーティストとしてのサービス精神の出し方として、めちゃくちゃ美しいなと。自分もそれをやっていこうと思いました」と感銘を受けたエピソードを明かしました。

最後に「この番組はゲストの方々の核心に迫るお話をするからこそ、仲良くなるスピードが本当に早い。ラジオ2本分の収録が終わる頃には『もう1軒、行きたいな』という名残惜しさがあって、すぐご飯に行く約束が決まったり（笑）。この番組のおかげで本当に友達が増えました！ 番組の中で僕の人生がだいぶ変わっていっているなと実感する第100回目でした」と感謝を述べ、節目となる記念放送を締めくくりました。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT