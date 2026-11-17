Snow Manの目黒蓮が17日、都内で行われた「レグザ2026 ブランド戦略・新製品発表会」に登壇。司会者やスタッフ、カメラマンに対して丁寧に「ありがとうございます」と伝える姿が印象的だった。

目黒蓮

目黒蓮、シックな衣装で登壇

レグザのグローバルブランドアンバサダーを務める目黒。この日は、新CMの撮影エピソードなどを語った。

イベント冒頭、司会者から「今日はシックなお衣装でご登場いただきました」と紹介されると、「ありがとうございます」と笑顔でお礼を伝えた目黒。また、新CMについて「ピュアな眼差しが非常に印象的でした」と声をかけられると、再び「ありがとうございます」とお礼を伝えた。

続いて、新CMの撮影について聞かれると、目黒は「めちゃくちゃ楽しかったです」と振り返り、「CMではオーロラが出てきているのですが、そのオーロラはカナダで撮影されたオーロラで。実際、このCMを撮影しているときは、自分はその映像は見られていないので、何を考えようかなと思って。自分がカナダで過ごした、あたたかい人たちに出会った時間や、自分が見た景色を思い浮かべている表情のカットが、最後に来るんですけど、そういうものを思い浮かべる、すごく楽しい撮影でした」と説明。司会者から再び感想を伝えられると、ここでも「ありがとうございます」とうれしそうに応じていた。

目黒蓮が考える「ピュア」とは

その後、レグザが導入する「Pure RGB」にちなんで、目黒にとって「ピュアとは何か」をフリップで回答するトークセッションを実施。目黒が事前に考えていた回答が記入されたフリップをスタッフから手渡されると、目黒はそのスタッフの目を見て、優しい表情を浮かべ、「ありがとうございます」とお礼を伝え、自身が考える「ピュア」について「みんなが持っているもの」と発表した。このフリップの回答を写真におさめるため、カメラマンたちが一斉にシャッターを切ると、目黒は「写真いっぱいありがとうございます」と、にっこりと笑いながら、またまたお礼を伝えた。

そして、「みんなが持っているもの」とした理由について、目黒は「どんな人が持っているんだろうって考えたときに、ここにいる皆さんもそうですけど、みんな持っている。例えば赤ちゃんの頃とか、楽しいとか、お腹すいたとか、眠いとか、そういうものだけで構成されてるときって、みんなあったじゃないですか。そこからいろいろ生きていく中で、いろんな環境が変わったりとかしていくと、もっと自分が強くならなきゃとか、強くいなきゃなとか思っていく中で、このピュアってものが隠れていったりとか、見えづらくなっていったりする」と持論を展開。

自身にもそうした時期があったといい、「もっといろんなことができたほうがかっこいいかもなとかって思った瞬間とかあったんですけど、そうしたときに『あれ? シンプルが一番いいんじゃない?』みたいに思ったときがあって」「いろんなものを経験して、最終的にピュアに行き着くっていうのも、なんか最強だなと思って」と話し、レグザのブランドメッセージと自身の考え方を重ねた。

目黒蓮「いっぱいファンの皆さんに手を振りたい」

イベント後半、2026年の残りの期間について聞かれると、目黒は「ファンの皆さんと一緒に過ごす時間とかも、まだまだ今年もありますし、来年もありますし。そういう時間を大事にしていけたらいいなって」と回答。

続けて、「今ツアー中なんですけど、いっぱいファンの皆さんに手を振りたいなと思って」と話すと、司会者から会場の人たちにお手振りをお願いされる場面も。これに目黒は「ファンの方います(笑)? いたら手を振るんですけど(笑)」と優しい笑顔で確認しながら、手を振って、会場をほっこりとさせた。また、目黒は「自分の腕がもう限界を迎えても、振り続けたいなっていうか。振るためにカナダで腕トレしてきたので」と語った。

そして、フォトセッションになると、目黒のこの回答を受けて、一人のカメラマンが「全力で手を振ってもらっていいですか?」とお願い。すると、目黒は肩に力を込めるような仕草をとったあと、全力でリクエストに応え、会場を沸かせた。

また、フォトセッションの際、目線をもらったカメラマンから「ありがとうございます」と伝えられたとき、その度に目黒が「ありがとうございます」と応じている姿も印象的だった。

2026年を「次世代映像技術RGB Mini LED元年」と掲げ、RGB Mini LED搭載商品を国内市場へ投入してきたTVS REGZA。普及が進み多種多様なRGB Mini LED技術が誕生する中、レグザが目指す圧倒的な映像体験を明確に定義し、ユーザーへと届けるため、新たなコミュニケーションワード「Pure RGB」の導入を決定した。発表会では、石橋泰博取締役副社長が、「Pure RGB」導入の狙いや今後の事業戦略に加え、同社が以前より取り組んでいる新規カテゴリ商品などについて説明した。