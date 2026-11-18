通信カラオケ・JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」で、29日に東京・両国国技館で開催される『U-NEXT BOXING.7 トリプル世界タイトルマッチ』が、全国の対象カラオケルームに無料生配信される。増田陸と堤聖也による世界王座を懸けた日本人対決をはじめ、世界タイトルマッチ3試合を届ける。

世界バンタム級王座を懸けた日本人対決

今回のメインカードは、WBA世界バンタム級王者・増田陸に、前王者の堤聖也が挑むタイトルマッチ。同じ日本人同士による世界王座を懸けた一戦が、両国国技館で行われる。

さらに、3階級制覇を果たしたWBO世界スーパーフライ級王者・寺地拳四朗が初防衛戦に臨むほか、元WBA世界フライ級王者のユーリ阿久井政悟が2階級制覇を目指す。

こうした世界タイトルマッチ3試合を含む『U-NEXT BOXING.7 トリプル世界タイトルマッチ』が、JOYSOUNDの「みるハコ」を通じて全国のカラオケルームに生配信される。

全国のカラオケルームで無料生配信

「みるハコ」は、JOYSOUNDが展開する映像視聴サービス。カラオケルームで音楽ライブやスポーツのライブビューイング、映画、アニメなどを楽しむことができる。

今回のボクシング中継は、対象機種「JOYSOUND X1 GOLD」「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入する全国のカラオケルームで視聴可能。視聴料金は無料だが、別途カラオケルームの室料が必要となる。

カラオケルームの大画面と音響設備を使い、仲間と声を出しながら試合を観戦できるほか、飲食や会話を楽しみながら視聴できるのも特徴だ。

配信は11月29日16時にスタートし、イベントは17時開演予定。視聴方法などの詳細は「みるハコ」の特設ページで案内されている。