東武百貨店 池袋本店は11月18日～24日、「IKEBUKUROパン祭」を8階催事場で開催する。時間は10時～19時。

ジョンナンミミョンガ

期間中は、初出店25店舗、入れ替わりを含め計63店舗が集結し、実演販売や数量限定品、東武限定品なども取りそろえる。

注目は花や野菜など、まるで「○○」に見えるユニークなビジュアルのパン。東武限定品「プラスプレ」の「ブリオッシュ フリュイルージュ」(540円)は、数種類のベリーが入った甘酸っぱいソースのパンで、花のような華やかさが魅力となっている。

ブリオッシュ フリュイルージュ

初出店「ジョンナンミミョンガ」の「野菜スイーツパン」(各420円)は、グルテンフリー(一部除く)で見た目が野菜やフルーツそっくりのパン。「あさぎり牛乳」の「あさぎり牛乳ソフトクリームコロネ」(イートイン770円)は、ミルクパンにソフトクリームを合わせた。

あさぎり牛乳ソフトクリームコロネ

個性豊かなクロワッサンも種類豊富に取りそろえる。初出店「ゴントランシェリエ」の「クロワッサン」(389円)や東武限定「ブーランジュリ オペラ」の「アールグレイレアチーズダマンドクロワッサン」(681円)、「hitotema」のスイーツのような「栗とクロワッサンの贅沢モンブラン仕立て」(897円)、ドイツや台湾のクロワッサンなどの食べ比べが楽しめる。

栗とクロワッサンの贅沢モンブラン仕立て

さらに、東武限定「手づくりのデリとパンcafe cocona」の「台湾メロンパンダージーパイサンド」(800円)、「クジラ荘」の「アップルチークス・チェダー」(1,394円)といった甘じょっぱい惣菜パンも販売する。

台湾メロンパンダージーパイサンド

東武限定スイーツパンも充実。「オスピターレ」の「スフォリアテッラ ドバイチョコ」(781円)、「MAISON KUROSU」のいも・くり・チーズのクリームのパン、「WARU WARU DONUT」の「利平栗とあんこのドーナツ」(519円)なども取りそろえる。

スフォリアテッラ ドバイチョコ