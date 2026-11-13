プロントコーポレーションは12月26日から、全国の「PRONTO(プロント)」でアニメ『パンどろぼう』とのコラボレーションを実施する。6,000円の「2027ふくぶくろ」や、オリジナルチャーム付きのコラボメニュー3品を展開。福袋は11月15日10時から事前予約を開始する。

『パンどろぼう』の限定グッズ入り福袋が6,000円で登場

カフェチェーンとして初となる今回のコラボでは、12月26日～2027年2月15日の期間中、カフェタイム限定で福袋とコラボメニューを販売する。

「2027ふくぶくろ」(6,000円)には、焼きたてのパンをイメージした「ふっくらキルティングトート」、カラビナ付きの「ゆらゆらコインケース」、パン屋の紙袋をイメージした「くるくるポーチ」の3種類のオリジナルグッズが入っている。

さらに、ドリンク300円OFFチケット8枚と、ドリンク注文時に使えるパン引き換えチケット8枚の計4,800円分のチケット、描き下ろしイラスト入りの「パンどろぼうデザインスペシャルプロントカード」も付属する。チケットの使用期限は2027年6月末まで。

事前予約は11月15日～12月20日で、予定数量に達し次第終了となる。

パンどろぼうの世界観を表現したコラボメニュー3品

コラボメニューは、フード、ドリンク、スイーツの全3品を用意する。

「のびーるチーズがたっぷりトーストプレート」(1,045円)は、描き下ろしイラストのパンどろぼうが持っているチーズトーストを再現。香ばしく焼き上げたトーストに、のびるチーズをたっぷりのせた一皿となっている。

「みるく＆みるく」(880円)は、ミルク味のドリンクにホイップクリームとサクサクとした生地をトッピングした一杯。

「プリンパンケーキ」(990円)は、ふわふわのパンケーキにプリンをのせ、パンどろぼうのピックを添えたスイーツだ。

コラボメニューを1品購入するごとに、全5種類のオリジナルガーランドチャームがランダムで1個付属する。チャームは自由につなげて楽しめる仕様となっている。

販売は一部店舗を除く全国のPRONTOで、カフェタイム限定。店舗によって営業時間やメニューの価格が異なる場合がある。