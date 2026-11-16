京都ヒストリカ国際映画祭実行委員会は12月13日～20日(14日は休館)、歴史映画をテーマにした「第18回京都ヒストリカ国際映画祭」を京都文化博物館にて開催する。

第18回イメージ

18回目を迎える今年のテーマは「Worlds 世界はひとつ、じゃない」。時代劇の制作拠点である京都から、受け継がれてきた映画文化と新たな表現をつなぎ、最新作や名作の上映、ゲストによるトーク、関連企画を展開する。

ヒストリカ・スペシャルとして3作品を上映する。牧野省三賞受賞を記念した「黒牢城 モノクロ特別版」の上映と黒沢清監督のトークをはじめ、活弁音曲付き世界初上映となる「侍タイムスリッパー モノクロ・サイレント版」と安田淳一監督のトーク、「国宝」の上映と村田千恵子プロデューサー・種田陽平美術監督のトークを実施する。

黒牢城 モノクロ特別版 (C)米澤穂信/KADOKAWA (C)2026映画「黒牢城」製作委員会

侍タイムスリッパー モノクロ・サイレント版 (C)未来映画社

ヒストリカ・ワールドでは、「ゴールデン・エイジ」(フランス・イタリア)、「バンゾ」(ポルトガル・オランダ・フランス)、「同じ太陽のもとで」(ドミニカ共和国・スペイン)、「ウルフラム」(オーストラリア)の海外新作歴史映画4作品を日本初上映する。

ヒストリカ・フォーカスでは、没後70年を迎える溝口健二監督の「雨月物語」「残菊物語」や、黒澤明監督、鈴木清順監督などの名作を上映。イタリア文化会館-大阪との共催プログラムや、若手育成企画「京都フィルムメーカーズラボ」関連作品もラインナップする。

スクリーンの外でも、6階和室で映画談義を楽しむ無料カンファレンス「ヒストリカ お座敷」(12月19日・20日)や、AIクリエイティブをテーマにした「HISTORICA X (ヒストリカクロス)」(12月20日)、YouTube配信企画「夜のヒストリカ」を開催する。あわせて12月は「京都映画月間」として、京都市主催の「京都映画賞」とも連携し、京都の映画文化を盛り上げる。

前売券は11月14日よりチケットぴあで販売を開始する。