三井不動産は、日本橋、八重洲、六本木、日比谷、大崎・五反田の都内5エリアにおいて、アート、デザイン、音楽、伝統文化などの文化・芸術プログラム13種を順次開催する。

HUMAN AND NATURE

同社では、「経年優化」の理念のもと、街ごとの個性や歴史、地域資源を生かしながら、アートや文化に触れる機会を日常の中に創出することで、街を訪れる目的や新たな体験価値を育んでいる。今回の取り組みは、2026年秋冬に東京都で初開催する国際文化芸術祭「ARTE TOKYO」において、パートナープログラムとして参画する。

日比谷エリアでは9月5日～10月18日、現代美術作家・平子雄一氏による美術展示を実施。10月9日～25日には、野外映画祭を開催する。

日本橋エリアでは11月1日～3日、日本橋の街角をステージとしたフリーライブイベントを行う。11月20日～2027年2月14日は日本橋イルミネーション、10月25日～31日にはプロダクトデザインの祭典を実施する。

日本橋イルミネーション

八重洲エリアでは11月19日～12月25日、イルミネーションイベント「MIDTOWN YAESU CHRISTMAS」を開催。11月3日には八重洲のストリートを舞台にした音楽イベント、10月3日～26日には国際写真祭を行う。

国際写真展「T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO 2026」

六本木エリアでは10月16日～11月4日にデザインの祭典「TOKYO MIDTOWN DESIGN LIVE」のほか、コンペティションの受賞作品を展示する「TOKYO MIDTOWN AWARD Exhibition」(10月9日～11月8日)を実施。11月26日～12月25日にはイルミネーション「MIDTOWN CHRISTMAS」を展開する。

TOKYO MIDTOWN DESIGN LIVE

大崎・五反田エリアでは、10月10日～31日に目黒川を彩るリボンアートを開催。12月4日～2027年1月31日には、100%エネルギーの地産地消を実現するイルミネーションイベントを実施する。