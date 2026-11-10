星野リゾートが展開する「星のや東京」(東京都千代田区)は12月21日から、江戸文化を通じて、心身を清めて運気を呼び込む「一陽来復 温泉開運滞在」(1名63,050円/2名106,100円)を開催する。

剣舞」「天然温泉」「ねぎま鍋」で一年の厄を祓う

江戸時代、武家屋敷が立ち並んでいた大手町という立地になぞらえ、武士の精神統一の嗜みであった伝統芸能「剣舞」を体験する。北辰一刀流撃剣会の師範より直々に指導を受け、集中力を極限まで高める真剣な稽古を通じて、身に溜まった一年の淀みを刀とともに振り払い、無心に帰す。稽古の後は、最上階に位置する、地下1,500mから汲み上げる塩分濃度の高い「大手町温泉」へ。古来より浄化の力を持つとされる「塩」の温泉に身を沈め、身体の深部から汗とともに邪気を洗い流し、深く身を清める。夕食には、古くから魔除けの力があるとされる「ねぎ」と、その赤い身で吉兆を象徴する「鮪」を組み合わせた、江戸の知恵が息づく「ねぎま鍋」を味わう。一日の仕上げに、古くからの縁起になぞらえて滋養を取り入れ、清々しく翌朝を迎えるための準備を整える。

「開運深呼吸」と「小豆粥」で心身を調える

邪気を払った翌朝は、新たなエネルギーを体内に巡らせ、静かに心身を調える。早朝、地上160mの屋上で東の地平線から昇る朝日を浴びながら「開運深呼吸」を行い、全身に新鮮な空気を巡らせる。その後は朝の大手町温泉へ。静寂の中、湯の温もりに包まれて自分自身とじっくり向き合い、心を穏やかに調える時間を過ごす。朝食には、江戸時代に縁起の良い食事として親しまれていた「小豆粥」を用意。優しく身体を温めるお粥で内側から英気を養う。

手作りの「組紐」に願いを込める

滞在の締めくくりには、江戸の職人文化を受け継ぎ、自らの願いを込めるお守りとしてオリジナルの「組紐」を制作する。東京・日本橋で130年以上続く老舗「龍工房」の指導のもと、1本ずつ丁寧に糸を組み込んでいく作業は、雑念を払い心を研ぎ澄ます特別な時間。古来より「ご縁を結ぶ」とされる組紐に願いを込め、完成品はブレスレットとして持ち帰ることができる。出発後は、江戸時代より冬の開運祈願で親しまれるスタッフおすすめの神社への参拝も可能。自作の組紐を身につけ、新しい節目に向けて清々しい気持ちで過ごす。

組紐を丁寧に組み込む

同プログラムの提供期間は、2026年12月21日～2027年2月2日(一部除外日あり)。1泊2日で、料金は1名63,050円 2名106,100円(税・サービス料込、宿泊料別)。定員は1日1組(2名まで)。予約は公式サイトにて14日前まで受け付ける。