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今永昇太投手、鈴木誠也外野手が所属するシカゴ・カブスは今オフ、両選手が揃ってFAになっている。場合によっては日本人選手がいなくなる可能性もある中、米メディア『ヘビー』は、NPB・埼玉西武ライオンズからポスティングされている平良海馬投手の獲得を推している。



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同メディアは「今季のカブス投手陣は十分な力を発揮できなかった。同じ失敗を繰り返すことは許されない。そこで補強候補として浮上するのが、メジャーでの登板経験がない日本人投手だ。ESPNのパッサン記者は先日、優勝を狙う多くの球団について、それぞれにとって『理想的な補強策』を提示。カブスにとってのそれは、平良の獲得だと指摘している」と言及。



続けて、「本当の問題はオーナーのトム・リケッツ氏が、その補強を実現するための予算を用意するかどうかだ。もし予算の制約によって、カブスが中堅クラスの先発の中から最良の選択肢を探すことになるのであれば、その候補の一人は、現在のチームに決定的に欠けている圧倒的な球威を備えた投手だ」という同記者の見解を伝えている。



今季のカブスのチーム防御率は4.12で、同地区からWS制覇まで駆け上がったミルウォーキー・ブルワーズの3.51とは大きな差があったが、投手陣強化のため平良に白羽の矢を立てることはあるだろうか。











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