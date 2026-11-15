元プロ野球選手の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【巨人組閣】豪華すぎる組閣! 二岡打撃コーチが就任! 松井巨人はどう変わるのか!? 二岡打撃コーチ就任について語ります!【プロ野球ニュース】」に出演。二岡智宏氏の打撃コーチ就任が明らかになった松井秀喜新監督率いる巨人について、自身の見解を語った。

松井秀喜新監督

高木豊氏が松井巨人の新首脳陣について語る

巨人の打撃コーチに二岡氏が就任することが話題になると、高木氏は「ある程度もう予想はついてたね」「これは予想通りだよね」とコメント。二岡氏について、「帰ってこれて良かったなと思ってね」と歓迎し、「とにかく引きつけて右打つのがうまかった選手だよな。引っ張りっていうよりも、やっぱセンターから右へ打つほうがすごくうまかった」と現役時代を振り返った。

また、松井監督、高橋由伸ヘッドコーチ、清水隆行チーフ打撃コーチらが顔をそろえる新首脳陣については、「同じ時代に戦ったメンバーっていうことを考えるとね、やっぱり気心も知れてて、風通しはいいのかなっていうふうには思うよね」と評価。「そこら辺の年代っていうのはプライドも高いだろうね。プライドっていうのは負けないっていうプライドね。勝つというプライド、負ける怖さ、勝たなきゃいけないというプライド。そこら辺はやっぱりどのチームよりもなんか強い結束があるみたいな感じはするよね」と期待を寄せた。

一方で、チームの課題については、「ただ中身があんまり変わってないからな、選手が」と指摘。捕手や内野のポジション争い、DHの起用などを挙げながら、「いろんなことが山積ではあることは確かだよね」「いろいろ山積みだよ。これからだよ、チーム作りっていうのは」と話した。

その上で、監督やコーチの顔ぶれが変わることで巨人は変化するのかと尋ねられると、「変わるよな。絶対変わるよ」「必ずやっぱり強くはなるよな。今よりも強くなる」「今よりは絶対強くなると思う」と力強く語っていた。