元プロ野球選手の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『ytv阪神応援チャンネル「トラトラタイガース」』で公開された動画「【野手編】タイガース攻撃陣が抱える山積みの問題について。」に出演。松井秀喜新監督率いる巨人について、自身の見解を語った。

赤星憲広氏

赤星憲広氏

赤星憲広氏が松井巨人への警戒感を語る

巨人のヘッドコーチに高橋由伸氏が就任したことについて問われると、赤星氏は「やっぱりでも、もちろん高橋由伸さん監督経験者でね。松井さんは初めてですけど、やっぱり由伸さんがヘッドコーチやってくれるっていうのはものすごくプラスだと思う」と評価。その上で「厄介ですよ。来年の巨人は強いですよ」と警戒感を示した。

また、「来年の巨人は強くなるし、注目されるし。話題もジャイアンツとドラゴンズに持っていかれそうな感じはあるんでね。開幕カードがジャイアンツ対ドラゴンズっていうね」「プロ野球ファンであれば誰もが注目するね」と続けつつ、「でも、阪神は阪神で頑張らないといけないし、だからこそ倒しがいもあるっていうのもあるんじゃないですか。やっぱり阪神のOBとして言わせてもらうと」と話した。

さらに、「松井ジャイアンツ、悲願ですよね。ジャイアンツファンの方からしたら。僕もやっぱり松井さんが監督っていつか見る景色だろうなとは思ってましたけど、ついに来たかみたいなね」と自身が抱いた率直な印象を明かしながら、現役時代の対戦を振り返り、「僕、対戦してた時に松井さんセンター、由伸さんライト、清水さんレフトですからね。この3人が一緒に入ってるわけですから。戦ってた3人が(首脳陣に入る)、うおおお! って感じですよ」と興奮を伝えていた。

【編集部MEMO】
「ytv阪神応援チャンネル『トラトラタイガース』」は、読売テレビで20年以上にわたり放送されていた阪神タイガース応援番組『週刊トラトラタイガース』が、YouTubeチャンネルとして復活したもの。オープン戦から阪神の試合のハイライトなどを中心に配信している。動画には、赤星憲広氏や鳥谷敬氏ら阪神OBのレジェンドも登場し、シーズン中の阪神についての解説だけでなく、現役時代の秘話も語っている。

ABEMA、開局10年で通期営業黒字を達成　山内社長「今後も最高品質を追求」オリジナル番組増強へ
『薬屋のひとりごと』第53話のコメント最多シーンTOP3発表 - 1位は白娘々が衝撃的な行動を取るあのシーン
有吉弘行、ABEMA初出演「何本か撮りましたけど…」　新番組『有吉弘行のこの世に毒は必要なのか?』が11月13日にスタート　初回はアンジャッシュ渡部建を迎えた企画も
“最速最強”多井隆晴が見せた、渋谷ABEMASを救うオーラスの「神プレー」【Mリーグ11月5日(木)麻雀2ch 多井隆晴 VS 佐野ひなこ VS 園田賢 VS 二階堂亜樹】
東城りお選手・下石戟選手と一緒に観戦！BEAST X、長崎スタジアムシティで一夜限りのパブリックビューイング開催
柴田理恵、『チー付与』出演秘話を告白「ギルドっていうと組合じゃないの?」 - 現場でレイン役山下大輝から掛けられた言葉とは?
パンサー向井に岡野陽一も…さらば森田、“大切にしたい人脈”明かすも「今年の秋にこの人脈なくなりました」「あとは渡辺直美しかいないです」　ABEMA『さらばの合法オークション』収録後会見
さらば東ブクロが“合法オークション”で入札したいものは…ABEMA『さらばの合法オークション』収録後会見
村重杏奈、弟のために船を購入「ちゃんとモーター付き」「お父さんが船の免許を持ってるので」　ABEMAオリジナル番組『さらばの合法オークション』収録後会見
「実は僕、ホテルを50軒くらいやってるんですよ」と明かした有村昆が“今欲しいモノ”とは　ABEMAオリジナル番組『さらばの合法オークション』収録後会見
ラランド・ニシダ、彼女と訪れた寿司店で驚きの体験「時価ですっていう寿司が…」　その金額に共演者たちも耳を疑う「一貫!?」「聞いたことない」
田中美久が「10個ぐらい」入っているLINEグループに共演者たちから驚きの声　ABEMAオリジナル番組『さらばの合法オークション』収録後会見
関連画像をもっと見る