元プロ野球選手の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『ytv阪神応援チャンネル「トラトラタイガース」』で公開された動画「【野手編】タイガース攻撃陣が抱える山積みの問題について。」に出演。松井秀喜新監督率いる巨人について、自身の見解を語った。

赤星憲広氏

赤星憲広氏が松井巨人への警戒感を語る

巨人のヘッドコーチに高橋由伸氏が就任したことについて問われると、赤星氏は「やっぱりでも、もちろん高橋由伸さん監督経験者でね。松井さんは初めてですけど、やっぱり由伸さんがヘッドコーチやってくれるっていうのはものすごくプラスだと思う」と評価。その上で「厄介ですよ。来年の巨人は強いですよ」と警戒感を示した。

また、「来年の巨人は強くなるし、注目されるし。話題もジャイアンツとドラゴンズに持っていかれそうな感じはあるんでね。開幕カードがジャイアンツ対ドラゴンズっていうね」「プロ野球ファンであれば誰もが注目するね」と続けつつ、「でも、阪神は阪神で頑張らないといけないし、だからこそ倒しがいもあるっていうのもあるんじゃないですか。やっぱり阪神のOBとして言わせてもらうと」と話した。

さらに、「松井ジャイアンツ、悲願ですよね。ジャイアンツファンの方からしたら。僕もやっぱり松井さんが監督っていつか見る景色だろうなとは思ってましたけど、ついに来たかみたいなね」と自身が抱いた率直な印象を明かしながら、現役時代の対戦を振り返り、「僕、対戦してた時に松井さんセンター、由伸さんライト、清水さんレフトですからね。この3人が一緒に入ってるわけですから。戦ってた3人が(首脳陣に入る)、うおおお! って感じですよ」と興奮を伝えていた。