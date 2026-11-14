元プロ野球選手の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【巨人サプライズ人事】元楽天監督の平石洋介を"野手統括ディレクター"で招聘! 巨人所属経験なしもなぜ平石を招聘したのか!? 野手統括ディレクターについても語る!!」に出演。松井秀喜新監督率いる巨人が平石洋介氏を野手統括ディレクターとして招聘した狙いについて、自身の見解を語った。

松井秀喜新監督

松井秀喜新監督

高木豊氏が平石洋介氏の招聘について語る

巨人が平石氏を新設の野手統括ディレクターに招聘することが話題になると、高木氏は「平石っていうのは巨人に全く関係ない人間がこう入ってくるわけじゃない?」と切り出し、「これは新しい血として、なんか他の良きところ、ジャイアンツの悪いところ……悪いところって言ったら変だけども、ちょっと無駄なところとか、そういう意見は聞きたいんじゃないの?」と自身の考えを語る。

さらに、「ジャイアンツって結構、純血主義というかさ、そういうことがあるんでね」と指摘し、「だから外からの意見っていうのを忌憚なく言ってほしいというようなことだと思うんだよね」と推察。「新たに、松井秀喜という監督を支えるために、ありとあらゆる角度から。気を使って言えないとか、そういうことにならないように、他の血を入れて、やっぱり悪いところは悪い、いいところはいいで、ちゃんと指摘をしてもらいたいのかなっていうような感じはするよね」と続けた。

また、平石氏については、「監督ももちろんやってるしね。ヘッドコーチもやってる、バッティングコーチもやってる。結構いろんな部署の経験は豊富だよね」と評価。加えて、「物腰柔らかいし、冷静だしね」と人柄にも触れ、「ユニフォームを着ないで外からちゃんとしたアドバイスができるっていうのは、これは適任かも分からないよな」と期待を寄せていた。

【編集部MEMO】
横浜大洋ホエールズ、横浜ベイスターズ、日本ハムファイターズなどで活躍した高木豊氏。1985年、当時の監督である近藤貞雄さんの発案で、加藤博一さん、屋鋪要氏、高木氏というチームの俊足打者が1番、2番、3番と並ぶ「スーパーカートリオ」を結成したことでも知られる。現役引退後は、アテネオリンピック日本代表内野守備・走塁コーチや横浜DeNAベイスターズのヘッドコーチなどを務めた。YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』では、野球界ニュースの解説やゲストを招いた対談動画が公開されており、ダルビッシュ有がゲストとして登場した動画「【遂に登場!!】ダルビッシュ有が見た『大谷翔平』と『佐々木朗希』の可能性とダルビッシュの“人間力”」は400万回を超える再生数を記録している。

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