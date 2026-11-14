元プロ野球選手の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『ytv阪神応援チャンネル「トラトラタイガース」』で公開された動画「【野手編】タイガース攻撃陣が抱える山積みの問題について。」に出演。来季からのDH制導入が阪神に与える影響について、自身の見解を語った。

赤星憲広氏

赤星憲広氏

赤星憲広氏が阪神のDH問題について語る

来季からセ・リーグでDH制が導入されることが話題になると、赤星氏は「今年、交流戦を見てても、途中までDHで出た選手のヒット0だったんですよね」と振り返り、「結果的に前川くんがヒット2本打っただけ。確かその2本だけっていうね、DHの成績が」と指摘した。

その上で、「DH制になるからタイガース有利なのかっていったら、どっちかと言ったら今の現状でいくとDH制になったら不利なんちゃうかなと思うわけですよ」と持論を展開。その理由について「DHを打てる選手がいないので」と説明した。

さらに、DH候補となる日本人選手について、「誰やろ? ってなった時に、前川選手ぐらいかなみたいなふうにしか出てこないわけですよ」と話し、「DHをだからいかにこうプラスに変えるかってなった時に、残念ながら補強に頼るしかないかなとか」と自身の考えを明かした。

また、阪神がFAや外国人選手の獲得に向けて動いていることにも触れる一方で、「やっぱりそこ(DHを打てる選手)がちょっと厳しい中に佐藤輝明選手がいなくなるっていうことを考えると、なかなかちょっと来年はね、先が見えないというか、大変なシーズンになるかなと」と懸念を示していた。

【編集部MEMO】
「ytv阪神応援チャンネル『トラトラタイガース』」は、読売テレビで20年以上にわたり放送されていた阪神タイガース応援番組『週刊トラトラタイガース』が、YouTubeチャンネルとして復活したもの。オープン戦から阪神の試合のハイライトなどを中心に配信している。動画には、赤星憲広氏や鳥谷敬氏ら阪神OBのレジェンドも登場し、シーズン中の阪神についての解説だけでなく、現役時代の秘話も語っている。

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