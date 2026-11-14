東京ドームの主催試合はなし

2027年度パーソル パシフィック・リーグ選手権試合の日程が発表になり、ファイターズは3/26、4年ぶりの「エスコン開幕」となるオリックス戦で熱いドラマをスタートすることになった。在京ファンとしては東京ドーム開催の有無をついつい探すが、ファイターズ主催試合はなし。唯一、埼玉西武ライオンズの主催試合が組まれている。他にビジターゲームで目につくのがオリックス戦の神戸開催が組まれていることだ。これは楽しみ。都合がつけばぜひ行きたい。一方、ホームゲームに関しては（このところずっとそうだが）全試合エスコンフィールドである。札幌ドーム時代のように旭川、函館や釧路、帯広での開催は組まれない。

まぁ、在京ファンの「東京ドーム開催希望」はいまや懐古趣味の域かもしれない。水道橋駅ホームには「闘魂込めて」の発車ベルが鳴り響き、もうファイターズの本拠地だった頃の痕跡はない。では、北海道内の各球場はどうだろう。僕は釧路でダルビッシュが吉井理人（当時オリックス）と投げ合ったのを覚えている。中田翔が旭川や帯広でかっ飛ばしたホームランを覚えている。コロナ禍のなか、エキシビションマッチとして函館で行われたDeNA戦を覚えている。それは地元ファンにとって一生忘れがたい「チームの記憶」になるんだと思う。ホームゲームが全てエスコン開催になったのはちょっと残念に思える。球団方針としては「1軍戦→エスコン、2軍戦→道内開催あり」なのだろう。ファームの恵庭移転が実現したら更にその色は濃くなる気がする。道内各地のファンは「将来のスター選手」を間近で応援して、夢の舞台エスコンに送り出してほしい。そして晴れて1軍の主力に成長したら、今度はその思い入れのある選手をエスコンで応援してほしい。そういう感じではないか。もちろんそれは将来にわたって観客動員にプラスの循環をもたらすだろう。

ホークスに挑むにはマネーが要る

「もっとエスコン以外の主催試合を増やしてほしい」という声が上がってるのも事実だ。SNSでそうした意見を目にする機会がある。ただレイエス引き止めの「NPB史上最高年俸4年63億円」（中日スポーツ等の報道によると「本塁打に関するインセンティブ」を含めるとそれより多くなるという）の超大型契約を考えると、全部エスコンでも仕方ないかと思うのだ。いや、最初に聞いたときは腰を抜かした。日本ハム球団はそんなにお金を出せるようになったのか。万感の思いである。かつて後楽園球場の時代、主力選手が契約更改の席で「球団支給のユニホームがホーム＆ビジター1着ずつしかないから、みんな穴が開いたら繕（つくろ）って着ている。どうかもう1着ずつ支給してほしい」と直訴した日本ハムだ。さすがにそれは都市伝説だろうと、OBの嶋田信敏氏に確かめたら「ほら、これ見てください。ここ、繕った跡！」と実物のかがってあるユニホームを見せてくれた日本ハムだ。そんな昔のことがアレなら札幌ドーム時代、外国人選手の代理人交渉でマネーゲームに一切乗らず、みすみす主戦級投手や大砲を他球団に持っていかれた日本ハムだ。年俸が上がり過ぎた選手はリリースし、自主的にサラリーキャップ制を敷いているのかと噂された日本ハムだ。

まさか「NPB史上最高年俸」を出す日が来るなんて考えたこともなかった。素朴な感慨として、よくやったなぁ、頑張ったなぁと苦闘の球団史に思いを致してしまう。そして身も蓋もない言い方になるけれど、球団には稼いでもらいたいと思う。福岡ソフトバンクホークスの「令和王朝」に挑んでいくにはマネーが要る。これは現場レベルの戦術論（選手起用や采配等）ではないのだ。球団としての戦略論に関わることだ。福岡ソフトバンクは往時のV9巨人や黄金期西武に匹敵する最強軍団だろう。（巨人阪神の老舗は別として）球団としてそれを追いかける姿勢を見せているのは日本ハムとDeNAではないか。僕はその姿勢を大いに買っている。

よくファンが球団グッズを購入するようなときに「お布施」という言い方をしたりする。まぁ、これは半分自嘲のような、あるいは単に欲しくて買うことの言い訳をするような微妙なニュアンスなのだが、あれはチーム強化の一助（の一助の一助の一助…）になるよう、球団に対して「お布施」しているという意味なのだ。本来ファンはファンであって、球団経営の心配までする必要などない。必要ないのだけれど、心配してしまうのがファンだ。来季、ビジターユニフォームを刷新すると発表されたばかりだが、「ああ、客単価上げなきゃなぁ…」とつい経営目線で考えてしまったりする。つまり、僕が言いたいのは（少なくとも自分は）レイエスの「NPB史上最高年俸」を払い、ホークスを追いかけるためならせっせと「お布施」しちゃいますねー、ということだ。ホームゲーム全部エスコンも呑み込んじゃいますねー、ということだ。しょうがないじゃないか。申し訳ない、あんまり視座の高いことが言えなくて。