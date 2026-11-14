ロッテ・寺地隆成は14日の都城秋季キャンプで、徹底的に下半身をいじめ抜いた。

守備練習では「結構大変でした（笑）」とセカンドにつき右に左に左右に振られるノックを受け、全体練習が終わった後も、特守で足を動かし続けた。

「朝のウエイトトレーニングが一番きつかったので、その効果があったかなと思います」とニッコリ。

打撃廻りでは他の選手たちよりもティー打撃の時間が長い。チームから打撃面で期待されていることがわかる。寺地に打つことが期待されていることにプレッシャーはないか訊くと、「今年それを自分でも感じていたんですけど、感じすぎてダメになったところもあると思うので、そこは来年メリハリをつけてやっていければなと思います」と頼もしい言葉。

とにかく寺地の練習量がすごい。特守でユニホームを泥だらけにし、特守後はすぐにパイの実ドームに戻って「一番はシーズン後半の良い形を練習していたことをここで振り返って、最後やっています」と、良い感覚を忘れないようにするためバットを振る。10月のみやざきフェニックスリーグ中も、試合後にパイの実ドームで打撃練習を黙々と行っていたという。

振り返れば、去年のこの時期の打撃練習では、バットを少し短く持ってノーステップ、少し時間が経つとバットを少し短く持って足を上げて打ち、今度はバットを長く持って足を上げて打つなど、さまざまな形で打っていた。この秋は、そういったことがない。自分のやるべき方向性が固まっているからだ。

昨年に比べて、今年のオフはいい形でシーズンオフに移行できそうなのだろうかーー。

「というのは少しあります」

高卒2年目の昨季、オールスターに出場するなど、バットで活躍を見せ、今季は更なる期待が膨らんだ中で、シーズン最終盤に状態を上げたとはいえ、不本意な成績に終わった。

「今年悔しいシーズンを味わったからこそ来年に繋げないといけない。来年こそいい成績を残せるように。この秋季キャンプあと１日。冬の自主トレに頑張っていければなと思います」。今年のような悔しい思いをしないため、とにかくバットを振り続ける。

取材・文＝岩下雄太