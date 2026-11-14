







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは来季、大谷翔平選手の二刀流起用を続ける中で、完全休養日を増やす可能性を検討している。その一方で、今季のように開幕から投手として登板させる案も選択肢の1つとして話し合う方針のようだ。米メディア『ドジャース・ビート』のロス・ロイヤーズ記者が11月11日（日本時間12日）に言及した。



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ブランドン・ゴームズGMはGM会議で、大谷の来季の投手起用について、シーズン開幕時点から登板させることも含めて検討したいとの考えを示した。大谷は通常通りのオフシーズンを過ごせる見込みで、ロースター編成が進めば、先発投手と指名打者の役割を1年間どう両立させるかも具体化していくという。



ただし、現時点で大谷と球団の話し合いはまだ本格的なものではなく、簡単な会話にとどまっている状況だ。



ゴームズGMは「我々だけで一方的に決めることには意味がない。彼自身を話し合いに加え、フルシーズンをどう乗り切るかを考えることが重要だ」と語った。



今季は二刀流の負担が大きく怪我を抱えながらのシーズンになった大谷について、ロイヤーズ氏は「ゴームズGMは、彼がフルシーズンを二刀流でプレーしたいと望んでいると見ている。投球頻度や休養日については、オフシーズンの話し合いが具体化していく中で、球団が彼と協議すべき課題だ」と言及した。



今季は7月を最後にマウンドから遠ざかり、その後も強行出場を続けたことで、最終的に負傷者リスト（IL）入りとなった大谷。来季こそは適切なコンディション管理を行い、シーズンを通してマウンドと打席の両方で球界を席巻する姿を期待したい。











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