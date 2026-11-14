







読売ジャイアンツ 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、2023年限りで読売ジャイアンツを退団した保科広一選手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



保科は遊学館高、創価大を経て、2020年育成ドラフト11位で巨人に入団。187センチ、92キロの左投左打で、恵まれた体格と俊足を持ち味とする野手だ。



プロ1年目の2021年はファームで52試合に出場し、137打数35安打、打率.255、1本塁打、17打点、3盗塁を記録。翌2022年は8試合で20打数4安打、打率.200、1打点だった。



プロ3年目の2023年はファーム3試合の出場にとどまり、11打数2安打、打率.182。同年10月に巨人から翌シーズンの契約を結ばないことを通告され、3年間で支配下登録を勝ち取ることはできなかった。



巨人退団後は2023年の12球団合同トライアウトに参加。その後も現役を続け、2024年はクラブチームのNbuyでプレーし、2025年からはCLUB REBASEに加入した。今季も同チームに所属し、社会人野球の舞台でプレーを続けている。



現在28歳で、今回が3年ぶりとなるトライアウト。巨人退団後も野球を続けてきた左打ちの野手が、再びNPBの舞台へ戻るチャンスをつかめるか注目される。

















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